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Горнолыжник Иван Малахов из Смоленска упал во время спуска с горы на третьем этапе соревнований по фрирайду Freeride World Tour в городе Фибербрун (Австрия), сообщает портал VSE42.

Экстремал назвал данное падение "самым жестким" за свою карьеру. Отмечается, что основной удар пришелся в спину, основную нагрузку на себя приняла защита. При жестком падении лыжи спортсмена сразу отстегнулись, после чего он пролетел несколько десятком метров вниз по склону.

После падения лыжника сразу же эвакуировали местные спасатели.

Портал отмечает, что Малахов не получил серьезных травм и внутренних повреждений, а лишь отделался множеством ушибов. Также подчеркивается, что спортсмен уже готовится участвовать в следующем этапе состязаний, который пройдет на Аляске.