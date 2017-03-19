Фото: alushta24.org
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ранее не призывал к смене конституционного строя в России. В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что его слова вырвали из контекста.
Аксенов подчеркнул, что тогда речь не о смене конституционного строя на монархию, а о полномочиях. Политик рассказал, что приводил определенные аналогии. Например, если бы Путин правил в СССР, то Союз бы не распался.
"О смене конституционного строя я не говорил…Я говорил о Владимире Владимировиче, а не о строе. Он должен быть пожизненным президентом", — заявил Аксенов.
Недавно СМИ писали о заявлении главы Крыма, который рассказал, что России необходима такая форма правления, как монархия.
Комментарии
И его можно понять)))
Мир ещё не видел такого яростного ЛИЗУНА Россия вперёд........
надо Праймирис замутить, и склонить конституцию в Нашу сторону!
19.03.2017 08:52 медведь-шатун Мир ещё не видел такого яростного ЛИЗУНА Россия вперёд........
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну почему не видел. Тот же Ткачев , бывший губернатор Краснодарского края. У них на юге мозг плавится от жары и нейроны переключаются на лизоблюдство .
началось..
Так он и есть пожизненный президент. Своим ходом он из кремля не выйдет.
сюда похоже лизуны навального заползли,...
не слушал он ДАМа(любителя цитирования лао-цзы), а тот говорил о том,что надо быть внимательнее к своим мыслям,они начало всех поступков,Вот теперь пусть и оправдывается
Путин еще один срок будет править и это хорошо. А вот финансово экономический блок надо реформировать и искать людей способных поставить экономику на правильные рельсы
В Крыму лучше жить стало, поэтому Аксенова понять можно. А вот зачем сми такой ажиотаж подняли по поводу его слов, стоит задуматься
надо реформировать и искать людей способных поставить экономику на правильные рельсы --------------- Если он за 17 лет только взяточников и воров находит, то какова вероятность, что за следующие 6 найдёт?
09:10 гланое чтобы не было так" российский народ не жил так плохо, как при правление Обамы!!!! А тут пришел Трамп и все поняли, что при Обаме они жили хорошо!!!"
Если он за 17 лет только взяточников и воров находит, то какова вероятность, что за следующие 6 найдёт?
и заметьте,не только находит,но и сажает))
09:19, в 13-комнатную квартиру?????)))))
09:21, а что поделать, раз однушки еще не сдали
Политик рассказал, что приводил определенные аналогии. Например, если бы Путин правил в СССР, то Союз бы не распался.
А что он забыл об ЗАСТОЕ при руководителях страны которым за 70 лет (Брежнев, Андропов,Черненко)
09:28 а при чем тут возраст, так-то и Джугашвили на момент смерти было 74
- гость - 19 марта 2017 г. 09:10 чтобы поставить экономику на рельсы: 1 нужна экономика 2 нужны рельсы. Это для начала. А вообще чтобы была экономика нужны простые и понятные законы чего у нас в стране не предвидится
19.03.2017 09:34 - гость -
СТАРОСТЬ и все проблемы с ней связанные. А по вашему зачем люди "уходят на пенсию"
09:51 о какой старости идет речь,если о возрастной, то у некоторых особей и в 16,20 лет наблюдается полное отсутствие, а не угасание мозговой деятельности, дряхление тела, тоже все зависит от желания особи озаботится своим физическим состоянием.Так что возраст это не критерий оценки, критерий оценки: состояние души и ясность мозгов. да,на ваш вопрос о том,почему люди уходят на пенсию, не знаю,наверно: во-первых работать не хотят, так как надоело,;во-вторых с внуками нянчиться, в-третьих...посидят,посидят, и под предлогом пенсия маленькая, опять куда нибудь пристраиваются,что бы быть опять в гуще событий и простого человеческого общения))
Если он за 17 лет только взяточников и воров находит, то какова вероятность, что за следующие 6 найдёт?
и заметьте,не только находит,но и сажает))
Ага, Сердюкова кааак посадил, тот уже сам не знает, чем бы ему ещё поруководить, чтобы развалилось. А кого он посадил? Говорят обычно о задержании, потом тихо замолкают. Или тянут три годка и прикрывают дела за истечением срока давности по экономическим преступлениям.
Ну а что? Нормально. Пусть остаётся! Долгие Лета и Боже Тсаря храни.
И Думу можно пожизненно обязать там сидеть. Перевод только денег на выборы. А их будут менять подрастающие дети и родственники . Часть кресел можно продавать на аукционах. Электорат пусть занимается своими делами и в государственные не вмешивается
Генсека на царство!
Если не Путин, то кто? Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России. ТОлько на Нем все держится.
Десятку ему за экстремизм. И заставить учить конституцию.
Ну а почему нет! Великий Путин, собиратель Российских Земель! Вот уже и волны Средиземного моря, омывают берега Великой России! Вот ещё Аляску в Родную Гавань и порядок! Слава Великому Путину! Российскому Народу Победителю Слава! Ну и по традиции, плевок украинцам, Крым Наш! Ура!
10:17, так то давно известно о том,что не умеешь воровать не суйся в омут, и те кто этим занимается, не просто профи, а Профи, и их не просто поймать, а поймав, еще доказать это суметь надо.
Знатный прогиб. За три рубля мать продаст, а за рубль первому встречному в опу даст. Впрочем как любой верный путининец.
Удивительно, но на празднование трёхлетия "воссоединения" с Крымом Медведев заболел, а Путин просто не пришёл. (С)
19.03.2017 10:13 - гость - При разговоре с глухим невольно начинаешь повышать голос , а он в ответ "не кричи я не глухой". Так вот оценка ясности мозгов самим и ЗАВИСИМЫМИ окружающими это мягко говоря преувеличение. А телевидение как в каком то старом фильме говорилось может из маленького сделать большого, а из большого маленькое и т.д. А возраст берет свое.
А заметили, что уже перестали стесняться? Где-то в начале нулевых, скажем, такое предложение было бы настолько бредовым, что его любой политик не решился бы и высказывать. А сейчас уже как бы социальная норма.
Да, таковы законы развития архаичных авторитаризмов и автократий. Начав понемногу закручивать гайки, они уже не могут остановиться, и закручивают их всё сильнее и сильнее, пока резьбу не срывает. Классика жанра.
19.03.2017 09:49 - гость -А вообще чтобы была экономика нужны простые и понятные законы чего у нас в стране не предвидится
1)законы неправильные тоже Путин написал вам? или те кого вы выбрали на участках? 2)одними законами сыт не будешь и выполнять их всех заставить нужно еще умудриться.
Еще не вся нефть и газ выкачаны, не весь лес вырублен, не все металлы добыты и не вся рыба выловлена! Путин оставайся!
Разрушение экономики союза при развале СССР было неизбежно. Связи межреспубликанские были разрушены. А производство строилось на тесном сотрудничестве республик. Кучка вороватых гайдаровцев пришла и распродала все заводы, предварительно разорив их. Набрала кредитов западных и выкупила ресурсы страны, записав миллиарды долгов на всю страну. И когда вижу как либералы типа овального выдают эти события как разграбление страны Путиным, то сразу понимаю- эти люди лохи, они просрут Россию окончательно.
Обилие такого количества долларовых миллионеров в стране, которая занимает 76 место в мире по ВВП на душу населения, то есть относится к бедным странам, говорит о том, что остальное население ограблено по максимуму. Что подавляющая часть населения просто нищая. Что совпадает с официальными данными: более 80% населения России относятся к бедным и нищим. Только замечу - нищих в России 35-40 миллионов человек по данным института социологии РАН, а не 20 миллионов, как врет Росстат. А средний класс составляет 13%. Но 13% по российским критериям. По европейским критериям в России средний класс составляет 4.1%, а бедных и нищих более 90%. Причем нищих более 50% населения страны. 75 миллионов.
- Денег нет - но вы держитесь.... Мы живем - а вы катитесь !... Так называемую "элиту "- похоже, сейчас всё устраивает....
И Думу можно пожизненно обязать там сидеть. Перевод только денег на выборы. А их будут менять подрастающие дети и родственники . Часть кресел можно продавать на аукционах. Электорат пусть занимается своими делами и в государственные не вмешивается
Согласен с Аксёновым
19.03.2017 10:44 - гость - Обилие такого количества долларовых миллионеров в стране, которая занимает 76 место в мире по ВВП на душу населения
Доказательства приведи, я вот вижу очень неплохой уровень жизни в России смотри вики по поиску "Список_стран_по_ВВП_(ППС)" а когда сравниваю со странами восточной европы, то вообще вижу процветание России.
Никто не говорит что у нас все хорошо. Да, проблем много, но можно объединиться и решать проблемы, а можно менять власть каждые 4 года как хохлы, только результат очень печальный.
Россия -2 или 3 место по миллиардерам, 1-2 % населения имеют 80 % всех доходов России.. Почти везде в кап странах принят прогрессивный налог на сверхдоходы, перераспределяющий доходы от сверхбогатых к среднему классу :Аргентина у олигархов 35 %,Австралия -45 %, Австрия -50 %, Бельгия-50 %, Китай-45 %, Дания-65 %,Франция-41 %, Германия -45 %, Израиль-50 %, Италия-43 %, Япония-50 %, Голландия -52 %, Норвегия-49 %, Испания-52 %, Великобритания-45 %, США-39 %... Почему не принимают аналогичный налог, ума не приложу, они же за народ и против олигархов... Несколько раз говорил, что не будут платить, везде платят, только у нас почему то не будут платить...
гость 19 марта 2017 г. 08:58 началось.. ---------------------- на самом деле началось уже давно. лет пять назад Михалков ляпнул про Императора...
19.03.2017 10:56 Ванька
Кому ты пытаешься объяснять? Тем кто, винит в своих бедах чужих людей? Тем кто работать будет за 15 000 всю свою жизнь, не меняя ничего? Тем кто, ждут когда станет лучше, не делая при этом ничего?
Не пытайся
Смени власть, поставьте Навального и заживёте, ага! Боже,как вы смешны
19.03.2017 10:34 - гость - А заметили, что уже перестали стесняться? Где-то в начале нулевых, скажем, такое предложение было бы настолько бредовым, что его любой политик не решился бы и высказывать. А сейчас уже как бы социальная норма.
Элементарные политтехнологии. Вначале вбрасывается заведомо бредовая идея, общество ее активно отвергает, но при этом начинает обсуждать. А в процессе обсуждения негативность идеи неизбежно снижается. Затем по прошествии некоторого времени идея вбрасывается вновь и уже не вызывает такого отторжения, обсуждается уже не сама невозможность, а "как нам всем лучше это осуществить". У нас грамотные люди в правительстве, можете не сомневаться.
Если бы Вова аннексировал Алтайский край, я бы его тоже расцеловал
Молодец. Все верно. Давно пора.
Глубоко лизнул! Но, как говорится - услужливый дурак опаснее врага... Ведь фактически у президента полномочий больше чем у царя, и бояре ему не указ!
если и выберут другого, то хуже уже не будет.