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Новости

Глава Крыма Аксенов считает, что Путин должен быть пожизненным президентом

, ИА "Амител"
Глава Крыма признался, что о смене конституционного строя он не говорил

Фото: alushta24.org

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ранее не призывал к смене конституционного строя в России. В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что его слова вырвали из контекста.

Аксенов подчеркнул, что тогда речь не о смене конституционного строя на монархию, а о полномочиях. Политик рассказал, что приводил определенные аналогии. Например, если бы Путин правил в СССР, то Союз бы не распался.

"О смене конституционного строя я не говорил…Я говорил о Владимире Владимировиче, а не о строе. Он должен быть пожизненным президентом", — заявил Аксенов.

Недавно СМИ писали о заявлении главы Крыма, который рассказал, что России необходима такая форма правления, как монархия.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.03.2017 08:50
- гость -

И его можно понять)))

0  0
19.03.2017 08:52
медведь-шатун

Мир ещё не видел такого яростного ЛИЗУНА Россия вперёд........

0  0
19.03.2017 08:55
- гость -

надо Праймирис замутить, и склонить конституцию в Нашу сторону!

0  0
19.03.2017 08:57
- гость -

19.03.2017 08:52 медведь-шатун Мир ещё не видел такого яростного ЛИЗУНА Россия вперёд........

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ну почему не видел. Тот же Ткачев , бывший губернатор Краснодарского края. У них на юге мозг плавится от жары и нейроны переключаются на лизоблюдство .

0  0
19.03.2017 08:58
гость

началось..

0  0
19.03.2017 08:59
- гость -

Так он и есть пожизненный президент. Своим ходом он из кремля не выйдет.

0  0
19.03.2017 09:07
- гость -

сюда похоже лизуны навального заползли,...

0  0
19.03.2017 09:07
- гость -

не слушал он ДАМа(любителя цитирования лао-цзы), а тот говорил о том,что надо быть внимательнее к своим мыслям,они начало всех поступков,Вот теперь пусть и оправдывается

0  0
19.03.2017 09:10
- гость -

Путин еще один срок будет править и это хорошо. А вот финансово экономический блок надо реформировать и искать людей способных поставить экономику на правильные рельсы

0  0
19.03.2017 09:15
- гость -

В Крыму лучше жить стало, поэтому Аксенова понять можно. А вот зачем сми такой ажиотаж подняли по поводу его слов, стоит задуматься

0  0
19.03.2017 09:15
- гость -

надо реформировать и искать людей способных поставить экономику на правильные рельсы --------------- Если он за 17 лет только взяточников и воров находит, то какова вероятность, что за следующие 6 найдёт?

0  0
19.03.2017 09:16
- гость -

09:10 гланое чтобы не было так" российский народ не жил так плохо, как при правление Обамы!!!! А тут пришел Трамп и все поняли, что при Обаме они жили хорошо!!!"

0  0
19.03.2017 09:19
- гость -

Если он за 17 лет только взяточников и воров находит, то какова вероятность, что за следующие 6 найдёт?

и заметьте,не только находит,но и сажает))

0  0
19.03.2017 09:21
- гость -

09:19, в 13-комнатную квартиру?????)))))

0  0
19.03.2017 09:28
- гость -

09:21, а что поделать, раз однушки еще не сдали

0  0
19.03.2017 09:28
- гость -

Политик рассказал, что приводил определенные аналогии. Например, если бы Путин правил в СССР, то Союз бы не распался.

А что он забыл об ЗАСТОЕ при руководителях страны которым за 70 лет (Брежнев, Андропов,Черненко)

0  0
19.03.2017 09:34
- гость -

09:28 а при чем тут возраст, так-то и Джугашвили на момент смерти было 74

0  0
19.03.2017 09:49
- гость -

- гость - 19 марта 2017 г. 09:10 чтобы поставить экономику на рельсы: 1 нужна экономика 2 нужны рельсы. Это для начала. А вообще чтобы была экономика нужны простые и понятные законы чего у нас в стране не предвидится

0  0
19.03.2017 09:51
- гость -

19.03.2017 09:34 - гость -

СТАРОСТЬ и все проблемы с ней связанные. А по вашему зачем люди "уходят на пенсию"

0  0
19.03.2017 10:13
- гость -

09:51 о какой старости идет речь,если о возрастной, то у некоторых особей и в 16,20 лет наблюдается полное отсутствие, а не угасание мозговой деятельности, дряхление тела, тоже все зависит от желания особи озаботится своим физическим состоянием.Так что возраст это не критерий оценки, критерий оценки: состояние души и ясность мозгов. да,на ваш вопрос о том,почему люди уходят на пенсию, не знаю,наверно: во-первых работать не хотят, так как надоело,;во-вторых с внуками нянчиться, в-третьих...посидят,посидят, и под предлогом пенсия маленькая, опять куда нибудь пристраиваются,что бы быть опять в гуще событий и простого человеческого общения))

0  0
19.03.2017 10:17
- гость -

Если он за 17 лет только взяточников и воров находит, то какова вероятность, что за следующие 6 найдёт?

и заметьте,не только находит,но и сажает))

Ага, Сердюкова кааак посадил, тот уже сам не знает, чем бы ему ещё поруководить, чтобы развалилось. А кого он посадил? Говорят обычно о задержании, потом тихо замолкают. Или тянут три годка и прикрывают дела за истечением срока давности по экономическим преступлениям.

0  0
19.03.2017 10:20
- гость -

Ну а что? Нормально. Пусть остаётся! Долгие Лета и Боже Тсаря храни.

0  0
19.03.2017 10:21
- гость -

И Думу можно пожизненно обязать там сидеть. Перевод только денег на выборы. А их будут менять подрастающие дети и родственники . Часть кресел можно продавать на аукционах. Электорат пусть занимается своими делами и в государственные не вмешивается

0  0
19.03.2017 10:21
14

Генсека на царство!

0  0
19.03.2017 10:21
- гость -

Если не Путин, то кто? Есть Путин - есть Россия, нет Путина - нет России. ТОлько на Нем все держится.

0  0
19.03.2017 10:23
- гость -

Десятку ему за экстремизм. И заставить учить конституцию.

0  0
19.03.2017 10:23
- гость -

Ну а почему нет! Великий Путин, собиратель Российских Земель! Вот уже и волны Средиземного моря, омывают берега Великой России! Вот ещё Аляску в Родную Гавань и порядок! Слава Великому Путину! Российскому Народу Победителю Слава! Ну и по традиции, плевок украинцам, Крым Наш! Ура!

0  0
19.03.2017 10:24
- гость -

10:17, так то давно известно о том,что не умеешь воровать не суйся в омут, и те кто этим занимается, не просто профи, а Профи, и их не просто поймать, а поймав, еще доказать это суметь надо.

0  0
19.03.2017 10:26
- гость -

Знатный прогиб. За три рубля мать продаст, а за рубль первому встречному в опу даст. Впрочем как любой верный путининец.

0  0
19.03.2017 10:31
- гость -

Удивительно, но на празднование трёхлетия "воссоединения" с Крымом Медведев заболел, а Путин просто не пришёл. (С)

0  0
19.03.2017 10:31
- гость -

19.03.2017 10:13 - гость - При разговоре с глухим невольно начинаешь повышать голос , а он в ответ "не кричи я не глухой". Так вот оценка ясности мозгов самим и ЗАВИСИМЫМИ окружающими это мягко говоря преувеличение. А телевидение как в каком то старом фильме говорилось может из маленького сделать большого, а из большого маленькое и т.д. А возраст берет свое.

0  0
19.03.2017 10:34
- гость -

А заметили, что уже перестали стесняться? Где-то в начале нулевых, скажем, такое предложение было бы настолько бредовым, что его любой политик не решился бы и высказывать. А сейчас уже как бы социальная норма.

Да, таковы законы развития архаичных авторитаризмов и автократий. Начав понемногу закручивать гайки, они уже не могут остановиться, и закручивают их всё сильнее и сильнее, пока резьбу не срывает. Классика жанра.

0  0
19.03.2017 10:35
- гость -

19.03.2017 09:49 - гость -А вообще чтобы была экономика нужны простые и понятные законы чего у нас в стране не предвидится

1)законы неправильные тоже Путин написал вам? или те кого вы выбрали на участках? 2)одними законами сыт не будешь и выполнять их всех заставить нужно еще умудриться.

0  0
19.03.2017 10:36
- гость -

Еще не вся нефть и газ выкачаны, не весь лес вырублен, не все металлы добыты и не вся рыба выловлена! Путин оставайся!

0  0
19.03.2017 10:42
Ванька

Разрушение экономики союза при развале СССР было неизбежно. Связи межреспубликанские были разрушены. А производство строилось на тесном сотрудничестве республик. Кучка вороватых гайдаровцев пришла и распродала все заводы, предварительно разорив их. Набрала кредитов западных и выкупила ресурсы страны, записав миллиарды долгов на всю страну. И когда вижу как либералы типа овального выдают эти события как разграбление страны Путиным, то сразу понимаю- эти люди лохи, они просрут Россию окончательно.

0  0
19.03.2017 10:44
- гость -

Обилие такого количества долларовых миллионеров в стране, которая занимает 76 место в мире по ВВП на душу населения, то есть относится к бедным странам, говорит о том, что остальное население ограблено по максимуму. Что подавляющая часть населения просто нищая. Что совпадает с официальными данными: более 80% населения России относятся к бедным и нищим. Только замечу - нищих в России 35-40 миллионов человек по данным института социологии РАН, а не 20 миллионов, как врет Росстат. А средний класс составляет 13%. Но 13% по российским критериям. По европейским критериям в России средний класс составляет 4.1%, а бедных и нищих более 90%. Причем нищих более 50% населения страны. 75 миллионов.

0  0
19.03.2017 10:46
- гость -

- Денег нет - но вы держитесь.... Мы живем - а вы катитесь !... Так называемую "элиту "- похоже, сейчас всё устраивает....

0  0
19.03.2017 10:51
- гость -

И Думу можно пожизненно обязать там сидеть. Перевод только денег на выборы. А их будут менять подрастающие дети и родственники . Часть кресел можно продавать на аукционах. Электорат пусть занимается своими делами и в государственные не вмешивается

0  0
19.03.2017 10:52
другой

Согласен с Аксёновым

0  0
19.03.2017 10:54
- гость -

19.03.2017 10:44 - гость - Обилие такого количества долларовых миллионеров в стране, которая занимает 76 место в мире по ВВП на душу населения

Доказательства приведи, я вот вижу очень неплохой уровень жизни в России смотри вики по поиску "Список_стран_по_ВВП_(ППС)" а когда сравниваю со странами восточной европы, то вообще вижу процветание России.

0  0
19.03.2017 10:56
Ванька

Никто не говорит что у нас все хорошо. Да, проблем много, но можно объединиться и решать проблемы, а можно менять власть каждые 4 года как хохлы, только результат очень печальный.

0  0
19.03.2017 10:59
- гость -

Россия -2 или 3 место по миллиардерам, 1-2 % населения имеют 80 % всех доходов России.. Почти везде в кап странах принят прогрессивный налог на сверхдоходы, перераспределяющий доходы от сверхбогатых к среднему классу :Аргентина у олигархов 35 %,Австралия -45 %, Австрия -50 %, Бельгия-50 %, Китай-45 %, Дания-65 %,Франция-41 %, Германия -45 %, Израиль-50 %, Италия-43 %, Япония-50 %, Голландия -52 %, Норвегия-49 %, Испания-52 %, Великобритания-45 %, США-39 %... Почему не принимают аналогичный налог, ума не приложу, они же за народ и против олигархов... Несколько раз говорил, что не будут платить, везде платят, только у нас почему то не будут платить...

0  0
19.03.2017 10:59
- гость -

гость 19 марта 2017 г. 08:58 началось.. ---------------------- на самом деле началось уже давно. лет пять назад Михалков ляпнул про Императора...

0  0
19.03.2017 11:00
другой

19.03.2017 10:56 Ванька

Кому ты пытаешься объяснять? Тем кто, винит в своих бедах чужих людей? Тем кто работать будет за 15 000 всю свою жизнь, не меняя ничего? Тем кто, ждут когда станет лучше, не делая при этом ничего?

Не пытайся

0  0
19.03.2017 11:01
другой

Смени власть, поставьте Навального и заживёте, ага! Боже,как вы смешны

0  0
19.03.2017 11:02
- гость -

19.03.2017 10:34 - гость - А заметили, что уже перестали стесняться? Где-то в начале нулевых, скажем, такое предложение было бы настолько бредовым, что его любой политик не решился бы и высказывать. А сейчас уже как бы социальная норма.

Элементарные политтехнологии. Вначале вбрасывается заведомо бредовая идея, общество ее активно отвергает, но при этом начинает обсуждать. А в процессе обсуждения негативность идеи неизбежно снижается. Затем по прошествии некоторого времени идея вбрасывается вновь и уже не вызывает такого отторжения, обсуждается уже не сама невозможность, а "как нам всем лучше это осуществить". У нас грамотные люди в правительстве, можете не сомневаться.

0  0
19.03.2017 11:04
- гость -

Если бы Вова аннексировал Алтайский край, я бы его тоже расцеловал

0  0
19.03.2017 11:05
- гость -

Молодец. Все верно. Давно пора.

0  0
19.03.2017 11:05
Алекс

Глубоко лизнул! Но, как говорится - услужливый дурак опаснее врага... Ведь фактически у президента полномочий больше чем у царя, и бояре ему не указ!

0  0
19.03.2017 11:07
- гость -

если и выберут другого, то хуже уже не будет.

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