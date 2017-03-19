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Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ранее не призывал к смене конституционного строя в России. В эфире телеканала "Россия 24" он рассказал, что его слова вырвали из контекста.

Аксенов подчеркнул, что тогда речь не о смене конституционного строя на монархию, а о полномочиях. Политик рассказал, что приводил определенные аналогии. Например, если бы Путин правил в СССР, то Союз бы не распался.

"О смене конституционного строя я не говорил…Я говорил о Владимире Владимировиче, а не о строе. Он должен быть пожизненным президентом", — заявил Аксенов.

Недавно СМИ писали о заявлении главы Крыма, который рассказал, что России необходима такая форма правления, как монархия.