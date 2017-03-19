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Легендарный американский музыкант Чак Берри умер в США в возрасте 90 лет, пишет "ТАСС".

Как сообщает издание, музыкант потерял сознание у себя дома в штате Миссури. Когда на место приехали медики, они не смогли спасти легенду рок-н-ролла.

Чак Берри — американский рок-музыкант‚ певец, гитарист, автор песен. Один из наиболее влиятельных ранних исполнителей рок-н-ролла. В 2004 году занял 5-е место в рейтинге 50 величайших исполнителей всех времён по версии журнала Rolling Stone.У Берри вышел 51 сингл (единственное 1-е место занял "My Ding-A-Ling") и 20 студийных альбомов, подавляющее большинство которых не попало в хит-парады.