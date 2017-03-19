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Президент Трамп назвал Владимира Путина "крепким орешком"

, ИА "Амител"
Такое заявление глава США сделал в эфире телеканала Fox News

Фото: putin-today.ru

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Путина и Хиллари Клинтон по просьбе журналиста телеканала Fox News. Об этом пишет "Лента.ру".

Так, президента России Владимира Путина Трамп назвал "крепким орешком", а свою бывшую соперницу на выборах главы США Хиллари Клинтон, он назвал "разочарованной". 

"Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Не знаю, каков он для России, но однажды, полагаю, мы это поймем", — сказал Дональд Трамп о Владимире Путине.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.03.2017 10:04
- гость -

«Объем средств, которые контролирует персонально Владимир Путин и люди, близко с ним связанные, настолько огромен, что замораживание или арест этих денег может вызвать настоящую катастрофу на европейских финансовых рынках и очень болезненно отразится на банковском бизнесе в США», – подчеркнула эксперт Центра американской безопасности.

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19.03.2017 10:07
- гость -

Смакуют любое слово, любой комплимент..

О.. он его назвал отличным парнем, о.. крепким орешком..

0  0
19.03.2017 10:08
- гость -

В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — «твердое печенье», а по русски ржаной солдатский сухарь

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19.03.2017 10:10
- гость -

Это хорошо или плохо? И для кого? Народ волнуется.

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19.03.2017 10:17
- гость -

10:10 нормально, все по плану ВВП, иди готовь плакаты алясканаша))

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19.03.2017 11:08
- гость -

Гость 10.04, Доказуху в студию, не будет доказухи то ты просто трепло как и все леберасты.

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