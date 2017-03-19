Фото: putin-today.ru

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал Владимира Путина и Хиллари Клинтон по просьбе журналиста телеканала Fox News. Об этом пишет "Лента.ру".

Так, президента России Владимира Путина Трамп назвал "крепким орешком", а свою бывшую соперницу на выборах главы США Хиллари Клинтон, он назвал "разочарованной".

"Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Не знаю, каков он для России, но однажды, полагаю, мы это поймем", — сказал Дональд Трамп о Владимире Путине.

Напомним, инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января.