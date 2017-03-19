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Вандалы облили красной краской памятник крестителю Руси князю Владимиру Великому, который расположен на берегу Днепра в Киеве. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на работницу Украинского института национальной памяти Елену Халимон.
Как написала сотрудница института на своей странице в соцсети, трудно понять, что творится в головах "тех, кто "воюет" с памятниками".
Отметим, что не так давно неизвестные осквернили памятник расстрелянной фашистами поэтессе Елене Телиге в Бабьем Яру.
Комментарии
Насчет владимира правильно. Нечего было на Русь бредовую религию нести.
"Захватил киевский престол в 978 году. В 988 году принял христианство по греческому обряду, а также сделал его государственной религией Киевской Руси."
тащемта не Владимир, а Володимир!