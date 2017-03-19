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Вандалы облили красной краской памятник крестителю Руси князю Владимиру Великому, который расположен на берегу Днепра в Киеве. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда" со ссылкой на работницу Украинского института национальной памяти Елену Халимон.

Как написала сотрудница института на своей странице в соцсети, трудно понять, что творится в головах "тех, кто "воюет" с памятниками".

Отметим, что не так давно неизвестные осквернили памятник расстрелянной фашистами поэтессе Елене Телиге в Бабьем Яру.