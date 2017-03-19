Фото: vk.com/barneos22

Пользователи соцсети "ВКонтатке" обсуждают серию фотографий, на которых iPhone привязан к автомобилю "Жигули". Изображения опубликовали в паблике Barnaul 22.

Тут же местные жители начали комментировать эти фотографии: "Вот тут ему и место", "Круть", "Айпонт".

Другие пользователи интернета не понимают, зачем владелец автомобиля это сделал.