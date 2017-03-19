Фото: vk.com/barneos22
Пользователи соцсети "ВКонтатке" обсуждают серию фотографий, на которых iPhone привязан к автомобилю "Жигули". Изображения опубликовали в паблике Barnaul 22.
Тут же местные жители начали комментировать эти фотографии: "Вот тут ему и место", "Круть", "Айпонт".
Другие пользователи интернета не понимают, зачем владелец автомобиля это сделал.
Комментарии
А что тут не понимать? Предположим, необратимо сломался айфон. Можно и так приколоться. Тем более если это китайский дешманский клон, который даже на запчасти не продашь
ну если у семёрки прикуриватель в таком интересном месте, а провод для зарядки не длинный, то так и придётся подзаряжать...
Тут же местные жители начали комментировать эти фотографии: "Вот тут ему и место", "Круть", "Айпонт".
Другие пользователи интернета не понимают, зачем владелец автомобиля это сделал.
я вообще не понимаю зачем это надо обсуждать?
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А барнаульцы обсуждают айфон, привязанный к Жигулям.
где традиционное объявление из рубрики "продается квартира в барнауле за 13млн"?