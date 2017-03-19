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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "позорным" решение Европейского суда юстиции, который подтвердил право работодателей запрещать служащим носить хиджабы. Об этом политик написал в своем аккаунте в Instagram.

Также Кадыров написал, что после такого решения суда идет речь "о скрытой войне, объявленной религиям".

"Мусульмане Европы скажут решительное "Нет!" попыткам наложить полный запрет на их религиозные права. Если никогда и не носили хиджабы, теперь (будут) появляться в них на работе, в университете, обществе", — написал политик.

Также глава Чечни призвал не молчать всех верующих.