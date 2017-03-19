Фото: rusdialog.ru
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "позорным" решение Европейского суда юстиции, который подтвердил право работодателей запрещать служащим носить хиджабы. Об этом политик написал в своем аккаунте в Instagram.
Также Кадыров написал, что после такого решения суда идет речь "о скрытой войне, объявленной религиям".
"Мусульмане Европы скажут решительное "Нет!" попыткам наложить полный запрет на их религиозные права. Если никогда и не носили хиджабы, теперь (будут) появляться в них на работе, в университете, обществе", — написал политик.
Также глава Чечни призвал не молчать всех верующих.
Дорогие друзья! Наш мир многолик. Тысячи народов, племён, традиций, обычаев, разные расы. Таким его создал Всевышний Аллах. Это делает нашу планету яркой, красивой, привлекательной. Верующие люди веками соблюдают в одежде определённые правила. Они появились не сегодня, не вчера, а тысячелетия назад. Уважительное отношение к праву каждого человека соблюдать религиозные нормы гармонизирует межличностные и межнациональные отношения в обществе. Так было до последнего времени. Но в Европе стремительно происходят процессы, направленные на размытие национальной и религиозной идентичности. Европейские политики и общественные деятеля взращивают новую "культуру", основанную на полном отрицании веры, морали, нравственности. Главным символом становится безнравственность в политике, быту, семье. Власти европейских стран агрессивно навязывают народам однополые браки, в такие "семьи" отдают детей. Видные государственные деятели считают за честь публично говорить о связях с себе подобными. На этом фоне Европа видит своим главным врагом религию, соблюдение заповедей Всевышнего, требований к одежде. Они хотят, чтобы весь мир уподобился им, превратился в Содом и Гоморру. Несколько дней назад Европейский суд юстиции принял позорное постановление, позволяющее работодателям запрещать сотрудникам ношение хиджабов и иных предметов одежды, указывающих на принадлежность человека к какой-то религии. Фактически речь идёт о скрытой войне, объявленной религиям. По их мнению ограничение религиозных свобод постепенно приведёт к отказу молодёжи исповедовать религию. Я уверен, что мусульмане Европы скажут решительное "Нет!" попыткам наложить полный запрет на их религиозные права! Если никогда и не носили хиджабы, теперь будут появляться в них на работе, в университете, обществе. Права даны Всевышним и бесполые существа не могут их отнять. Убеждён, что такое же отношение к решению суда продемонстрируют представители других религий. Вспомните, что в нацистской Германии геноцид устроили по национальному признаку. Если вы будете молчать, нет гарантий, что это не повторится уже по религиозным признакам. #Кадыров #Россия #Чечня #Европа #Религия
Комментарии
Интересно, если представители племен Папуа Новая Гвинея , не знающие одежды, в соответствии со своими верованиями будут ходить голыми по Грозному, Кадыров так же будет декларировать необходимость уважения к соблюдению религиозных требований к одежде? Или уважать надо только форму одежды мусульман?
Интересно, а когда Европейский суд юстиции, который подтвердил право работодателей запрещать служащим носить хиджабы, будет извиняться перед Герокм России Академиком Кадыровым?
Также глава Чечни призвал не молчать всех верующих. --------------- привлечь за разжигание межнациональной розни!!!
Я православный.Хиджабы в печку!это каменный век.у мусульманок тоже есть красивые ноги игрудь.и мы хотим их видеть!
Православный, пост то блюдешь?
привлечь за разжигание межнациональной розни!!!
У нас закон только для челяди.
В Конституции прописана свобода вероисповедания, надо соблюдать Конституцию
Работодатель вправе устанавливать определенный дресс код. Есть официальные формы у служащих, медиков, спецодежда и др. Мы не встреим в хиджабе полицейского, медика, кондитера, воздушного гимнаста и т.д.
Эти игры с религией до добра не доведут.
Пусть Кадыров покажет в Коране запись которая гласит об обязанности женщин носить хитжаб. Там нет даже слов обязывающих носить платок.
Не очень понимаю чего они хотят? Дома можно в хиджабе ходить и на улице можно, даже можно зайти в кофейню и выпить кружечку кофе в хиджабе и у торговца Мухаммада можно в хиджабе работать. А вот у Паула на заправке работать в хиджабе нельзя. Но ведь это лично его дело, кого на работу нанимать.
Должны быть сферы деятельности и зоны пространства свободные от любых религиозных проявлений. Силовые структуры, медицина, технологические процессы, образование за исключением определенных дисциплин...
Также Кадыров написал, что после такого решения суда идет речь "о скрытой войне, объявленной религиям".
А не объявили ли мусульмане войну другим религиям?
12:34 Последнее время все чаще появляется призыв "те кто не с нами тот против нас". Напрягает это
Позор - это когда в прогрессивном, высокотехнологичном обществе заставляют людей верить в сказки про потустороних чертей, богов и тому подобную нечисть.