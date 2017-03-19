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Более трех тысяч человек накануне приняли участие в "Марше в защиту Петербурга". Ранее организаторы митинга согласовали только 200 человек, пишет "Росбалт".

Участники должны были уместиться в гайд-парке, но митингующих оказалось больше, чем предполагалось и все они разбрелись по всему Марсову полю. Многим пришлось стоять на газонах.

Отметим, что пришедшие на митинг, выступают против передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Как сказала в ходе своего выступления депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева, участники марша защищают город "от временщиков и вандалов, разрушающих нашу культуру".

Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Расположен на Исаакиевской площади. Имеет статус музея (музейный комплекс "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор").Построен в 1818—1858 гг. по проекту архитектора Огюста Монферрана; строительство курировал император Николай I.