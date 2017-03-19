Фото: ru.wikipedia.org
Более трех тысяч человек накануне приняли участие в "Марше в защиту Петербурга". Ранее организаторы митинга согласовали только 200 человек, пишет "Росбалт".
Участники должны были уместиться в гайд-парке, но митингующих оказалось больше, чем предполагалось и все они разбрелись по всему Марсову полю. Многим пришлось стоять на газонах.
Отметим, что пришедшие на митинг, выступают против передачи Исаакиевского собора РПЦ.
Как сказала в ходе своего выступления депутат ЗакСа Петербурга Оксана Дмитриева, участники марша защищают город "от временщиков и вандалов, разрушающих нашу культуру".
Исаакиевский собор — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Расположен на Исаакиевской площади. Имеет статус музея (музейный комплекс "Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор").Построен в 1818—1858 гг. по проекту архитектора Огюста Монферрана; строительство курировал император Николай I.
Комментарии
Надо было у нас на площади свободы проводить. 10000 чел по заявлению властей вмещаются и ещё судя по фото на 20000 места было.
Исаакий никогда церкви не принадлежал! Даже в царской России, где церковь была одной из ветвей власти! Но вот парадокс, собственность, которая была у населения до 17 года никто возвращать не собирается, а РПЦ отжимает то, что ранее принадлежало Государству! Хлопцы требуют передать им Исаакий в безвозмездное временное пользование, а это означает, что собор останется на балансе города, население которого будет оплачивать его содержание, а стричь купоны будут попы. Странно - ведь изгонял уже Иешуа торговцев из храма...
13. 25 алекс. далек ты от проблемы.