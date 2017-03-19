Фото: powerlifting-federation.ru

Чемпион Дальнего Востока по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике Иван Савкин сдвинул на полтора метра портовый кран весом 312 тонн, пишет "Интерфакс".

Свою победу спортсмен из Дальнего Востока посвятил третьей годовщине воссоединения Крыма и России. Отметим, что Савкин родом с полуострова. В детстве он жил в Ялте.

Как пишет издание, рекорд приморского чемпиона поставлен в одноименном с крымским приморском поселке Ливадия, где находится судоремонтный завод, которому принадлежит сдвинутый спортсменом кран.

Напомним, 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России.