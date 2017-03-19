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Полиция на Кубани призывает местные торговые сети прекратить торговать жвачкой, которая призывает детей "начать странную игру". Об этом пишет РИА "Новости".

Как сообщается, на обертке жвачки написано, что дети должны начать играть в игру, а потом свои впечатления выкладывать сеть.

"Мы не имеем права рисковать нашими детьми. Если есть даже малейший намек на опасный контекст, эту жвачку нужно снимать с продажи", — отметил вице-губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко.

Бизнесмены региона уже получили письма с призывом убрать их продажи подозрительный продукт. Позже местные правоохранительные органы проверят исполнение этого распоряжения.