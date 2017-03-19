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Для всех видов транспорта закрыты в Алтайском крае две ледовые переправы через реку Обь, расположенные в Усть — Пристанском районе и соединяющие "населенный пункт Вяткино – населенный пункт Клепиково" и "населенный пункт Усть-Чарышская Пристань – населенный пункт Чеканиха". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Таким образом, в настоящий момент в регионе остаются открытыми пять ледовых переправ:

река Обь — Быстроистокский район (село Быстрый Исток – село Акутиха, 7 тонн) с 12.12.2016.

река Алей – Калманский район (село Усть-Алейка – правый берег реки Алей, 10 тонн) с 28.12.2016;

река Обь – Каменский район (город Камень-на-Оби – пристань Островная, 10 тонн) с 25.02.2017;

река Обь — Шелаболихинский район (село Иня – село Шелаболиха, 2,5 тонны) с 20.12.2016;

река Катунь – Советский район (село Шульгинка — поселок Амурский, 30 тонн) с 12.01.2017.

В ведомстве предупреждают, что выход на лед безопасен только на ледовых переправах.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , по прогнозам Росгидрометра, в этом году ледоход на Оби начнется раньше обычных сроков (на 3-5, местами до 15 дней). Во второй декаде апреля начнется ледоход на реке Тобол (верхнее течение) и ее притоках, в верховьях Оби, реках севера Приморского края.