Фото: Татьяна Гладкова, ИА "Амител"

Большой транспортный коллапс образовался днем в воскресенье, 19 марта, в Нагорной части Барнаула из-за проведения лыжного праздника. Об этом сообщает корреспондент ИА "Амител" с места событий.

"Змеиногорский тракт с двух сторон по полосе занято машинами припаркованными. Очень сложная ситуация на улице 6-я Нагорная. Машины двигаются очень медленно. Припарковаться у лыжной базы "Динамо" практически невозможно", — сообщает корреспондент.

Отметим, что 19 марта на лыжной базе "Динамо" отмечают закрытие лыжного сезона. Праздник проводит "Мария-Ра".