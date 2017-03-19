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Гражданка Египта Иман Ахмад Абдулати, которая считается самой полной женщиной в мире, смогла смогла похудеть до 358 килограммов. Женщина сбросила 140 килограммов, пишет Вести.Ru.

Иман больше месяца лечилась в клинике "Саифи" в Мумбаи. В больницу она попала на специальном грузовом самолете. В клинике врачи сделали ей резекцию желудка, сократив этот орган на 15 %. Кроме этого, специалисты удалили часть жира.

Сейчас египтянка находится на специальной диете. Каждые два часа ей приносят протеиновый коктейль на соевом молоке. В день она употребляет 1800 калорий.

Медики говорят, что до конца 2017 года она сможет "скинуть" еще 58 килограммов. Таким образом, ее вес сможет составить 300 килограммов.