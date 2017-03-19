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Гражданка Египта Иман Ахмад Абдулати, которая считается самой полной женщиной в мире, смогла смогла похудеть до 358 килограммов. Женщина сбросила 140 килограммов, пишет Вести.Ru.
Иман больше месяца лечилась в клинике "Саифи" в Мумбаи. В больницу она попала на специальном грузовом самолете. В клинике врачи сделали ей резекцию желудка, сократив этот орган на 15 %. Кроме этого, специалисты удалили часть жира.
Сейчас египтянка находится на специальной диете. Каждые два часа ей приносят протеиновый коктейль на соевом молоке. В день она употребляет 1800 калорий.
Медики говорят, что до конца 2017 года она сможет "скинуть" еще 58 килограммов. Таким образом, ее вес сможет составить 300 килограммов.
Комментарии
То есть до операции она весила 498 кг? Как её собственным весом не раздавило?