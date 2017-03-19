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Сотрудники правоохранительных органов США задержали мужчину, который подъехал к Белому дому на машине и заявил, что в салоне находится бомба. Об этом пишет "ТАСС" со ссылкой на американские СМИ.

Полиции удалось задержать заявителя. В его машине не было никакого взрывного устройства.

Но после этого происшествия американская полиция усилила меры безопасности около Белого дома. Перекрыты улицы в Вашингтоне, которые находятся рядом с резиденцией президента.