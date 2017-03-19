Фото: bimru.ru
Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию в этом году на конкурсе "Евровидение — 2017" , рассказала в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" об операции в Финляндии.
По словам Юлии, деньги на операцию начала собирать еще осенью. Вмешательство хирургов требовалось потому что мышцы спины переставали держать осанку. Операцию было решено провести в Финляндии.
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"Сейчас я довольна результатом. Конечно, еще мало времени прошло, меньше полугода, полное восстановление идет год", -сказала Самойлова.
На этой неделе участница "Евровидения-2017" в своем аккаунте в Instagram написала, что улетела в Финляндию на плановый медицинский осмотр.
Напомним, Юлия Самойлова выступит на Евровидении с песней "Flame Is Burning". Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал — 13 числа того же месяца.
Комментарии
А правда, что в феврале 2017 года промышленное производство в России снизилось на 2,7% по сравнению с февралем 2016 года?
Хотя да, про Самойлову актуальней.
"Операцию было решено провести в Финляндии." Что у нас за "патриоты" как чуть что так сразу за бугор.
а как же наша самая лучшая и бесплатная медицина в мире???
В Финляндии патриотичней! Ещё патриотичней в Израиле. Т.Е. там, где медицина есть, а не жалкие остатки советского наследия.