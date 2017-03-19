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Певица Юлия Самойлова, которая будет представлять Россию в этом году на конкурсе "Евровидение — 2017" , рассказала в программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1" об операции в Финляндии.

По словам Юлии, деньги на операцию начала собирать еще осенью. Вмешательство хирургов требовалось потому что мышцы спины переставали держать осанку. Операцию было решено провести в Финляндии.

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"Сейчас я довольна результатом. Конечно, еще мало времени прошло, меньше полугода, полное восстановление идет год", -сказала Самойлова.

На этой неделе участница "Евровидения-2017" в своем аккаунте в Instagram написала, что улетела в Финляндию на плановый медицинский осмотр.

Напомним, Юлия Самойлова выступит на Евровидении с песней "Flame Is Burning". Полуфиналы конкурса пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а финал — 13 числа того же месяца.