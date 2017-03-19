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Неизвестный кинул яйца в Навального на митинге в Новосибирске

, ИА "Амител"
В Новосибирске прошел митинг против повышения коммунальных платежей

Фото: rusimperia-inf.ru

Оппозиционера Алексея Навального забросали яйцами на митинге против повышения коммунальных платежей в Новосибирске, пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, это произошло в самом начале митинга. Полиция смогла задержать бросавшего. Он доставлен в отделении полиции.

Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год".

Таким образом, в регионе с 1 июля значительно вырастет квартплата. Холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

Местная прокуратура уже инициировала проверку о законности такого постановления. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

19.03.2017 16:13
- гость -

А в Барнауле всё нормально, коммунальные платежи не поднимутся больше, чем на 4%, установленных Правительством РФ?

0  0
19.03.2017 16:14
- гость -

Видно есть люди которые выступают ЗА повышения коммунальных тарифов. Правда, думаю, что ими не полиция должна заниматься психиатрическая служба.

0  0
19.03.2017 16:15
- гость -

Наглецы митингующие. Как так можно. Денег в бюджете нет ни на Сирию, ни на помощь Афганистану, а они держаться не хотят.

0  0
19.03.2017 16:16
- гость -

Госдеп поганый и до Сибири добрался...

0  0
19.03.2017 16:24
- гость -

Судя по заголовку, главное, что Навальному одежду испачкали, а не то, что жители Новосибирска выступили против повышения тарифов?

0  0
19.03.2017 16:26
- гость -

а навальный каким боком пристроился к новосибирским тарифам, или типа: я за любой кипиш, если он против чего либо?! ))

0  0
19.03.2017 16:29
- гость -

16:26, видно самолет в Н-ске сел и он перед тем как ехать в Барнаул решил зайти на митинг

0  0
19.03.2017 16:35
- гость -

16:29 понятно,яичное турне по городам Сибири))

0  0
19.03.2017 16:36
- гость -

На улице плюсовые температуры, а топят как в январе. Мельниченко(СГК) на третью яхту не хватает денег.

0  0
19.03.2017 16:43
- гость -

Безобразие! Где Навальный, там тарифы сверх установленного правительством лимита устанавливают.

0  0
19.03.2017 16:50
- гость -

Интересно, а наши быдло-ватники боси, рубанки и тд уже закупили яйца?

0  0
19.03.2017 16:50
Dida

чурбанки федоровские баловаются.

0  0
19.03.2017 16:53
- гость -

А что летом тоже будут горячие батареи? -Будем платить 3 тысячи за отключение тепла на лето.

0  0
19.03.2017 16:55
- гость -

- гость - 19 марта 2017 г. 16:53 Если оплата по факту предоставления услуги, то почему бы и нет?

0  0
19.03.2017 16:56
- гость -

16:50 любопытному гостю на базаре все фаберже оторвали

0  0
19.03.2017 17:01
Алекс

Пора уже выводить шпану из тени. Почему сторонники повышения коммунальных платежей в интересах компаний зарегистрированных за бугром остаются неизвестными...

0  0
19.03.2017 17:04
- гость -

А в крае на сколько тарифы повысят? Больше, чем на 4%?

0  0
19.03.2017 17:04
- гость -

19.03.2017 16:50 Dida, главное же бегают хорошо!!! У них же как, нагадил по подленькому исподтишка и тикать!!!! А так они, все как один за ратное дело, при условие что их больше!!!!

0  0
19.03.2017 17:06
- гость -

"главное же бегают хорошо!!!" Если бы они хорошо бегали, то этого мы бы не читали. "Полиция смогла задержать бросавшего. "

0  0
19.03.2017 17:09
- гость -

19.03.2017 17:06 - гость -, не спортсмен!!!!!

0  0
19.03.2017 17:13
- гость -

- гость - 19 марта 2017 г. 17:11

А что не правельно?

0  0
19.03.2017 17:22
- гость -

Если на митинге присутсвовал Навальный, то это неправильный митинг и правильное повышение тарифов!

0  0
19.03.2017 17:24
- гость -

правду сказал и сразу яйцом?

0  0
19.03.2017 17:27
- гость -

А "Неизвестный"-это фамилия такая у бросавшего, которого задержала полицыя?

0  0
19.03.2017 17:32
- гость -

Надеюсь этот кастрат бросал куриные яйца, а не свои. С другой стороны трудно понять человека который живет иллюзиями, и не озабочен повышениями тарифов. Да и глава правительства говорил совершенно другие цифры https://lenta.ru/news/2016/11/22/rate/ Возможно этому хулигану нравится, что местные чиновники совершенно не слушают главу Правительства? Навальный как может помогает Д.А.Медведеву выполнить свое твердое слово, да кастраты против?

0  0
19.03.2017 17:39
- гость -

Джазатор, все знают, что путин по понятиям живёт как бандит питерский и друзья его бандиты. Сегодня в него яйцо закинул, завтра тебя чеченцы на мосту стрельнут.

0  0
19.03.2017 17:52
- гость -

Дайте мне яйцо динозавра, я штаб навального завалю

0  0
19.03.2017 17:54
- гость -

19.03.2017 17:39 - гость - как бандит питерский и друзья его бандиты. Сегодня в него яйцо закинул, завтра тебя чеченцы на мосту стрельнут.

точно не врешь?

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