Фото: rusimperia-inf.ru
Оппозиционера Алексея Навального забросали яйцами на митинге против повышения коммунальных платежей в Новосибирске, пишет "Интерфакс".
Как сообщает издание, это произошло в самом начале митинга. Полиция смогла задержать бросавшего. Он доставлен в отделении полиции.
Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год".
Таким образом, в регионе с 1 июля значительно вырастет квартплата. Холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.
Местная прокуратура уже инициировала проверку о законности такого постановления.
Комментарии
А в Барнауле всё нормально, коммунальные платежи не поднимутся больше, чем на 4%, установленных Правительством РФ?
Видно есть люди которые выступают ЗА повышения коммунальных тарифов. Правда, думаю, что ими не полиция должна заниматься психиатрическая служба.
Наглецы митингующие. Как так можно. Денег в бюджете нет ни на Сирию, ни на помощь Афганистану, а они держаться не хотят.
Госдеп поганый и до Сибири добрался...
Судя по заголовку, главное, что Навальному одежду испачкали, а не то, что жители Новосибирска выступили против повышения тарифов?
а навальный каким боком пристроился к новосибирским тарифам, или типа: я за любой кипиш, если он против чего либо?! ))
16:26, видно самолет в Н-ске сел и он перед тем как ехать в Барнаул решил зайти на митинг
16:29 понятно,яичное турне по городам Сибири))
На улице плюсовые температуры, а топят как в январе. Мельниченко(СГК) на третью яхту не хватает денег.
Безобразие! Где Навальный, там тарифы сверх установленного правительством лимита устанавливают.
Интересно, а наши быдло-ватники боси, рубанки и тд уже закупили яйца?
чурбанки федоровские баловаются.
А что летом тоже будут горячие батареи? -Будем платить 3 тысячи за отключение тепла на лето.
- гость - 19 марта 2017 г. 16:53 Если оплата по факту предоставления услуги, то почему бы и нет?
16:50 любопытному гостю на базаре все фаберже оторвали
Пора уже выводить шпану из тени. Почему сторонники повышения коммунальных платежей в интересах компаний зарегистрированных за бугром остаются неизвестными...
А в крае на сколько тарифы повысят? Больше, чем на 4%?
19.03.2017 16:50 Dida, главное же бегают хорошо!!! У них же как, нагадил по подленькому исподтишка и тикать!!!! А так они, все как один за ратное дело, при условие что их больше!!!!
"главное же бегают хорошо!!!" Если бы они хорошо бегали, то этого мы бы не читали. "Полиция смогла задержать бросавшего. "
19.03.2017 17:06 - гость -, не спортсмен!!!!!
- гость - 19 марта 2017 г. 17:11
А что не правельно?
Если на митинге присутсвовал Навальный, то это неправильный митинг и правильное повышение тарифов!
правду сказал и сразу яйцом?
А "Неизвестный"-это фамилия такая у бросавшего, которого задержала полицыя?
Надеюсь этот кастрат бросал куриные яйца, а не свои. С другой стороны трудно понять человека который живет иллюзиями, и не озабочен повышениями тарифов. Да и глава правительства говорил совершенно другие цифры https://lenta.ru/news/2016/11/22/rate/ Возможно этому хулигану нравится, что местные чиновники совершенно не слушают главу Правительства? Навальный как может помогает Д.А.Медведеву выполнить свое твердое слово, да кастраты против?
Джазатор, все знают, что путин по понятиям живёт как бандит питерский и друзья его бандиты. Сегодня в него яйцо закинул, завтра тебя чеченцы на мосту стрельнут.
Дайте мне яйцо динозавра, я штаб навального завалю
19.03.2017 17:39 - гость - как бандит питерский и друзья его бандиты. Сегодня в него яйцо закинул, завтра тебя чеченцы на мосту стрельнут.
точно не врешь?