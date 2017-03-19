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Оппозиционера Алексея Навального забросали яйцами на митинге против повышения коммунальных платежей в Новосибирске, пишет "Интерфакс".

Как сообщает издание, это произошло в самом начале митинга. Полиция смогла задержать бросавшего. Он доставлен в отделении полиции.

Ранее губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал постановление "Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 год".

Таким образом, в регионе с 1 июля значительно вырастет квартплата. Холодная вода подорожает на 20%, водоотведение — на 20,1%, горячая вода — на 15,9%, отопление — на 14,9%, электроснабжение — на 2,9%, газ — на 3,9%.

Местная прокуратура уже инициировала проверку о законности такого постановления.