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Два пешехода погибли на нерегулируемом пешеходном переходе в Челябинске в ночь на воскресенье, 19 марта, на улице Комарова, пишет РИА "Новости".
Как сообщается, наезд совершил пьяный водитель без прав. После аварии он скрылся. Через 15 минут водителя удалось найти и остановить. Он был пьяным и ранее его уже лишили водительских прав.
Отметим, что пешеходы погибли на месте ДТП до приезда скорой помощи.
Комментарии
Алкоголизм это болезнь и отбирать надо не права, а свободу и автомобиль.
поселение в барнауле
Если не шишка из Единой России, то могут посадить.
- гость - 19 марта 2017 г. 16:57 ну дадут ему два года. ДВА! выйдет по удо и опять за руль