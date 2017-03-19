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Морозная погода ночью и солнечная, теплая днем ожидается в Алтайском крае в понедельник, 20 марта.
По прогнозам синоптиков ЦГМС по региону, ночью 20 марта осадков не ожидается, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Столбики термометров опустятся до -18..-23 градусов, местами в восточных районах -11...-16.
Днем в этот день осадков также не ожидают, на дорогах гололедица, в утренние часы местами изморозь, туман. Воздух 20 марта прогреется до 0...-5 градусов, в отдельных районах 0...+5.
Ветер в понедельник будет дуть северный 3-8 метров в секунду.
Комментарии
зачем эти новости? и так знаем что днём минус 5-10, ночью минус 20-25
ну с такими температурами лед не двинется до июня