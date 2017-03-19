Фото: pasmi.ru
Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал "тормозом" главу украинского МИД Павла Климкина. Это заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter.
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Ранее Климкин заявил, что три года назад у жителей Крыма украли свободу.
"Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", — написал вице-премьер.
Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.
Напомним, 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России.
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