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Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал "тормозом" главу украинского МИД Павла Климкина. Это заявление он сделал в своем аккаунте в Twitter.

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Ранее Климкин заявил, что три года назад у жителей Крыма украли свободу.

"Ну и тормоз! Они уже три года как свободны", — написал вице-премьер.

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.

Напомним, 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России.