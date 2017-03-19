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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон во вторник, 21 марта, отправится в США с официальным визитом. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

СМИ утверждают, что во время этой поездки Джонсон планирует убедить американских властей занять менее сговорчивую позицию в отношениях с Москвой.

Кроме этого, представитель МИД Великобритании хочет наладить отношение с новой администрацией Америки. Отношение с Великобританией у США испортились после того, как Америка обвинила британские спецслужбы в прослушке.