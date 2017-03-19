Мемориал под названием "Прерванный полет" установили в Ростове-на-Дону в годовщину трагедии в память о погибших в авиакатастрофе Boeing авиакомпании FlyDubai. Об этом пишет РИА "Новости".

Автором мемориала стал заслуженный художник России Анатолий Скнарин. Около мемориала установлена бронзовая скульптура упавшей птицы. Она символизирует "души погибших в авиакатастрофе людей, связь земли и неба".

Все имена и фамилии погибших пассажиров написаны на мемориале.

Напомним, 19 марта 2016 году в аэропорту Ростова-на-Дону потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании FlyDubai. Авиакатастрофа унесла жизни 62 человека. Среди погибших было 45 граждан России. Из них 55 пассажиров и семь члены экипажа.