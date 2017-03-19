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Явлинский пообещал каждому россиянину до 60 соток земли

, ИА "Амител"
Программа раздачи земли называется "Земля-дома-дороги"

Фото: funlib.ru

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский представил свою президентскую программу, в которой основной упор сделал на бесплатную раздачу земли каждому россиянину. Об этом пишет "РБК".

Политик пообещал каждому гражданину России "от 30 до 60 соток земли". Эта программа называется "Земля-дома-дороги". Явлинский заявил, что планирует строить больше половины частных домов за счет госбюджета. 

По словам лидера партии "Яблока", эту программу удастся реализовать примерно за семь лет. По его расчетам, своя земля появится  у 15 миллионов семей. Также программа "Земля-дома-дороги" позволит создать до пяти миллионов рабочих мест.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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