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Министерство образования и науки разместило на федеральном портале проектов нормативных правовых актов предложение, в котором говорится о переводе родивших студенток на бюджетное отделение с платного.

Сейчас в России студентов с платного отделения на бесплатное переводят только в случае их отличной учебы в течение двух семестров. Также на бесплатное обучение могут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, и сироты, россияне в возрасте до 20 лет, у которых есть один родитель инвалид первой группы и доход семьи ниже прожиточного минимума. Также на бюджетное отделение могут перевести студентов, которые потеряли родителей во время учебы, пишет "РБК".

Все эти студенты вправе рассчитывать на бесплатную учебу, если они не имеют задолженности и долгов за плату на обучение.