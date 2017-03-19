Фото: pixabay.com

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух москвичей, которых подозревают в стрельбе на севере города. Об этом пишет РИА "Новости".

ЧП случилось в российской столице в субботу, 18 марта. Известно, что один мужчина после дорожного конфликта ранил другого из травматического пистолета и скрылся на своей машине.

Полиция объявила план "Перехват". Правоохранителям удалось задержать подозреваемых. Ими оказались 41-летний и 34-летний москвичи. У них нашли стреляные гильзы и травматический пистолет. Сейчас они находятся под стражей.