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19-летний футболист Эстевао Альерто Джино, игравший в команде Atletico Mineiro, погиб после нападения на него крокодила на реке Замбези. Об этом пишет "НТВ".

Известно, что молодой спортсмен совершал пробежку. Крокодил неожиданно выполз из воды и напал на Джино. Хищник схватил футболиста поперек туловища и утащил его в водоем.

Вместе со спортсменом были два его товарища. Но от испуга они ничего не смогли сделать. Спортсмены рассказали, что крокодил был около пяти метров в длину.