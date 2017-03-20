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Барнаульцы утром в понедельник, 20 марта, оказались в плену семибалльных пробок. Скорость движения на некоторых участках дорог равна пяти — семи километрам в час.

Судя по информации сервиса "Яндекс.пробки", стоят улицы Власихинская, Малахова, Павловский тракт в сторону центра (скорость движения здесь пять километров в час). Также пробка скопилась на проспектах Строителей и Ленина в сторону центра (скорость движения семь-десять километров в час).

Затор образовался на улице Советской Армии и Матросова (скорость движения три километра в час). Также затруднено движение на участке улиц Северо-Западная и Петра Сухова.