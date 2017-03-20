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Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какими прозвищами называют его подчиненные, пишет портал russian.rt.com.

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По словам Кличко, он слышал, что его называют "босс", "шеф" и "большой". Что касается прозвища "босс", то Кличко предположил, что, возможно, это связано с контрактом "Boss".

Ранее СМИ писали, что мэр Киева не смог в уме без ошибок посчитать сколько снегоуборочных машин прибыло в Киев из Германии.