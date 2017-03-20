Фото: kino-nik.ru
Баскетболист Шакил О’Нил усомнился в том, что планета Земля круглая, по его наблюдением она плоская, пишет РИА "Новости".
Это заявление легендарный игрок НБА сделал в прямом эфире интернет-радио podbay.fm. К такому заключению спортсмен пришел после собственных путешествий.
"Я постоянно езжу из Флориды в Калифорнию, поэтому она плоская для меня. Ведь я не двигаюсь вверх и вниз под углом в 360 градусов. Вы хотите сказать, что Китай под нами? Это не так. Земля плоская", —сказал Шакил О’Нил.
Отметим, ранее игрок "Кливленда" Кайри Ирвинг тоже усомнился в том, что Земля круглая.
Комментарии
типичный спортсмен. вместо головы баскетбольный мячик. (у нас такие зачастую во всяких думах сидят заседают)
Ну я понял бы если Кличко так сказал, его по голове постоянно бьют, да и там и без этого мозг не особо развит, но этого вроде не били, ну как сказал Задорнов - Ну тупые
Ну уж не знаю кто тупой. Очевидный прикол ...
Недавно с пальмы слез. У нас бы он реально хорошим депутатом был бы от ер.
Интересно, а в средней образовательной школе им вообще про землю и солнечную систему рассказывали.
А зачем?
Не удивлена.
Зато их дети в школе учат все виды вымерших динозавров. Родители отправляйте детей учиться за границу, они будут похожи на этого умного дядю.
Плоская, значит, плоская. Делов-то.