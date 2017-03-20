Фото: ВК "Кристалл"

Барнаульский волейбольный клуб "Университет" продолжает блестящее выступление в Высшей Лиге "А". Команда Ивана Воронкова в рамках очередного тура провела две игры на выезде против воронежского "Кристалла", плетущегося внизу турнирной таблицы.

До этого "студенты" одержали три победы подряд и на последний отрезок чемпионата вышли в отличной форме. В первой игре в Воронеже обе команды продемонстрировали яркую игру. Отрезками каждая из команд перехватывала инициативу. В первой партии при счете 25-25 победу вырвали хозяева. Во второй и третьей партии доминировали уже "студенты". В четвертой снова вверх взяли воронежцы. Ну а в решающей пятой партии при счете 4-4 игроки "Университета" забили несколько красивых мячей и выиграли со счетом 3-2.

Во втором матче "студенты" довольно легко отдали первую партию, однако в остальное время матча барнаульцы показали свой класс и выиграли в итоге 3-1. Пять побед подряд и команда "Университет" за три тура до конца чемпионата уверенно занимает третью строчку. Любопытно, что впереди у команды Ивана Воронкова два домашних тура и выезд в Екатеринбург, который явно нам по зубам будет выиграть. При таком раскладе, наша команда может занять призовые места и побороться за право играть в следующем сезоне в Суперлиге.