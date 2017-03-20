Фото: segodnya.ua

Житель США проник в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в загородной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Там он сделал селфи на фоне портрета президента в молодости и выложил эту фотографию в Instagram. Об этом пишет "Лента.ру".

Подпись к снимку гласила: "Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы предупредить нас не ходить туда".

Security's tight at Mar a Lago: "Snuck by secret service to catch this selfie. They might have told us not to go in there." pic.twitter.com/YZge1mopD2 — Nathaniel Meyersohn (@nmeyersohn) 19 марта 2017 г.

После этого представитель охранного агентства пояснила, что проскользнуть мимо Секретной службы невозможно. Всех посетителей резиденции свободно пускали в кабинет Трампа.

Несколько позже американец удалил эту фотографию, но она успела попасть в интернет и вызвать бурю эмоций. Одни критиковали охрану, другие пытались оправдать тем, что у нее выдалась "тяжелая неделя".