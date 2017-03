Фото: segodnya.ua

Житель США проник в рабочий кабинет президента США Дональда Трампа в загородной резиденции Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Там он сделал селфи на фоне портрета президента в молодости и выложил эту фотографию в Instagram. Об этом пишет "Лента.ру".

Подпись к снимку гласила: "Проскользнули через Секретную службу, чтобы сделать это селфи. Они могли бы предупредить нас не ходить туда".

Security's tight at Mar a Lago: "Snuck by secret service to catch this selfie. They might have told us not to go in there." pic.twitter.com/YZge1mopD2