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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал возможность своего выдвижения на выборы президента России от КПРФ.

Отметим, что градоначальник включен в список из 21 представителя компартии, которых Геннадий Зюганов рассматривает в качестве возможных выдвиженцев от КПРФ на выборы 2018 года.

"Я не вижу ничего удивительного, когда представитель центрального комитета приезжает для того, чтобы проверить своих представителей на заметных постах. Мэр — заметный пост, не только для нашей партии, но и в целом для Российской Федерации. Что касается нас, то у нас другие насущные задачи, главная для меня задача — выполнение федеральных программ, обязательств, которые мы взяли на себя перед новосибирцами", — цитирует Локтя ТАСС.

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Также новосибирский градоначальник вспомнил известные строки: "Как у Высоцкого: "Не волнуйтесь, я не уеду. И не надейтесь, я не уеду".

Напомним, что коммунист Анатолий Локоть стал мэром Новосибирска весной 2014 года, а до этого на протяжении трех созывов представлял сибирский регион в Госдуме.

Примечательно, что в свое время, высказываясь о своих возможных преемниках в партии, Геннадий Зюганов называл в числе ряда видных коммунистов и Локтя.