Фото: mtdata.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин не будет каждый год участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных присоединению Крыма, но, вместе с тем, это очень важно для него. Об этом пишет "РБК".
По словам Пескова, в этом году российский президент не смог приехать на полуостров в день годовщины присоединения. Но там он бывает регулярно. Также представитель Кремля отметил, что не знает, как президент России провел этот день.
"Как и для всех нас, это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему. Именно он брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением",- резюмировал пресс-секретарь.
Напомним, 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России.
Комментарии
Песков рассказал, что присоединение Крыма к России очень важно для Путина
А нам на Алтае как-то только хуже стало.
Если бы было важно, то он в Крым бы приехал. А так "представитель Кремля отметил, что не знает, как президент России провел этот день."
Если чего мне и не понятно, то почему получается так, что 2 млн Крымчан это хорошие русские, которые вернулись домой а оставшиеся 4 млн русских на Донбассе это плохие русские, которых домой не пускают?
Тема Крыма отработала в последний раз. Дальше эксплуатировать ее нельзя, потому что реакция будет "а хрена ли нам Крым, если..." Уже практически не удается скрыть факт, что Россия за последние 7-8 лет обнищала до предела. Наш "средний класс" живет на уровне американского жителя трейлер-парка, но это еще цветочки, ибо 9/10 работающего населения даже не приближаются с уровню этого "среднео класса". Вот это - настоящая проблема. А Крым - хорошо, да. Но больше не возбуждает.
Теперь не тему Крыма, а тему кремлёвского воровства раскрывать надо, вплоть до тюрьмы, а иначе ещё хуже будет.
Важно для Путина! То есть Путин уже превыше России? Культ лич ности какой то организовали при полном отсутвии таковой. Донбасс лакмусовая бумага, показывающая его уровень. Охватили кусок, чтоб тешить самолюбие, а дальше хоть трава не расти. Людей от истребления в Крыму спасли, а в Донбассе не убивают никого что ли? Что за лицемерие и двойные стандарты. Где митинги с требованием остановить убийства дончан?
В ночь на 20 марта 2011 года не стало Виктора Илюхина. Выдающегося русского патриота, «грозы президентов», депутата Госдумы всех ее созывов. Сегодня уже 6 лет.
11:13 Очередного коммунистического болтуна-идиота, из тех кто продал/с..л страну.
- гость - 20 марта 2017 г. 10:18 Песков рассказал, что присоединение Крыма к России очень важно для Путина
А нам на Алтае как-то только хуже стало.
Это вам кому? Заголодовали что ли? Че то ты за весь Алтай базаришь...., а вы это мозг, казя и такие же как вы?
- гость - 20 марта 2017 г. 10:51 Важно для Путина! То есть Путин уже превыше России? Культ лич ности какой то организовали при полном отсутвии таковой. Донбасс лакмусовая бумага, показывающая его уровень. Охватили кусок, чтоб тешить.....
Не отхватили, а приросли территорией ..это хорошо, что тебе не нравиться с Донбассом ...то что не пускают туда фашистко-бандеровскую сволочь. Че ты егозишь...мало что ли делается для того что бы остановить там войну!? Да и вообще скажи мне....а кто же убивает мирных жителей на Донбассе?
Какое беспардонное передергивание. Приросли территорией Крыма, но не приросли Донбассом, потому что кое кто в штаны наложил. С Крымом поднадавят и его сдадут. Кто его защищать то победит? Ты или трамповские хлопальщики?
Это вам кому? Заголодовали что ли? Че то ты за весь Алтай базаришь...., а вы это мозг, казя и такие же как вы?
Ну, не вы же, ворюги-лизуны карлинские. Вы-то прекрасно живёте, слизывая с рук крошки.
Ты это лучше скажи почему Мудько Крым в РФС не принимает? Не признаёт частью страны? Почему банки Грефа и Костина не работают на его территории? Не признают? Это им не гибко помогло. Допинговые и банковские санкции всеравно ввели.
- гость - 20 марта 2017 г. 12:38 Кто его защищать то победит? *************** ЧФ РФ со всеми своими кораблями и береговыми частями. мало?
- гость - 20 марта 2017 г. 12:39
Ну, не вы же, ворюги-лизуны карлинские. Вы-то прекрасно живёте, слизывая с рук крошки.
Любите вы прихвостни овальновские ярлыки на людей вешать, с чего решил что я ворюга-лизун карлинский, если мужик докажи...
- гость - 20 марта 2017 г. 12:38 Какое беспардонное передергивание. Приросли территорией Крыма, но не приросли Донбассом, потому что кое кто в штаны наложил. С Крымом поднадавят и его сдадут. Кто его защищать то победит? Ты или трамповские хлопальщики?
Ты наперед то куда бежишь, аж ноги вперед головы!! АналитеГГ тоже мне, с чего решил что Крым сдадим?. А давят нас всегда и ниче живем, только вот мужики на мужиках не женятся как у вас.
Сильно вам флот в 1991 помог?