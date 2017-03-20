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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что Путин не будет каждый год участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных присоединению Крыма, но, вместе с тем, это очень важно для него. Об этом пишет "РБК".

По словам Пескова, в этом году российский президент не смог приехать на полуостров в день годовщины присоединения. Но там он бывает регулярно. Также представитель Кремля отметил, что не знает, как президент России провел этот день.

"Как и для всех нас, это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему. Именно он брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением",- резюмировал пресс-секретарь.

Напомним, 16 марта 2014 года жители полуострова проголосовали большинством за присоединение к России, 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Крым и Севастополя в состав России.