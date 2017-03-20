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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорый приход на смену сезонному вирусу H3N2 грипп В.

"За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую", — цитирует главного санитарного врача "Интерфакс".

По словам главы Роспотребнадзора, вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения, а именно — поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.

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В этой связи россиянам советуют при первых же симптомах обращаться к медикам.

Также Анна Попова указала на то, что эпидемический сезон заканчивается, а уровень заболеваемости снижается. При этом она подчеркнула, что расслабляться не стоит.