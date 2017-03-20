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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова анонсировала скорый приход на смену сезонному вирусу H3N2 грипп В.
"За основным сезонным вирусом приходит вирус гриппа В. Он гораздо менее контагиозен, он поражает меньшее количество людей, но клинику он, как правило, вызывает более тяжелую", — цитирует главного санитарного врача "Интерфакс".
По словам главы Роспотребнадзора, вирус гриппа В вызывает тяжелые осложнения, а именно — поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмонию.
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В этой связи россиянам советуют при первых же симптомах обращаться к медикам.
Также Анна Попова указала на то, что эпидемический сезон заканчивается, а уровень заболеваемости снижается. При этом она подчеркнула, что расслабляться не стоит.
Комментарии
В России зафиксирован резкий скачок смертности от гриппа и острых респираторных заболеваний (ОРЗ). В январе–сентябре 2016 года смертность от гриппа увеличилась в три раза по сравнению с январем–сентябрем 2015-го. В прошлые годы таких всплесков Росстат не фиксировал. Эксперты теряются в догадках и называют разные версии произошедшего: врачи научились более точно ставить диагноз, ведомства манипулируют статистикой, скрывая основную причину смерти, вакцины действуют неправильно или же люди прививаются не от того штамма, из-за кризиса населению не хватает денег на нормальное питание, лекарства и лечение. По данным ВШЭ, доля населения, у которого денег недостаточно для покупки необходимой обуви и одежды или продуктов питания, составила около 40%. Ранее исследовательский холдинг «Ромир» сообщал, что более 70% россиян за прошедший год начали экономить на еде, одежде, непродовольственных товарах первой необходимости, косметике, алкоголе
ТВОЮ МАТЬ, ПУТИИИИИИИИН!!!
гость - 20 марта 2017 г. 10:16 В России зафиксирован резкий с
Ой,блин как ты ж напугал!Иди валерьянки попей а то до завтра не доживешь!
Сполосни мозги, смелый(ая). Это Росстат, а не мои придумки. Как же вы надоели недоумки-пофигисты.
20.03.2017 10:16 - гость -
Чего вопишь то? Иди работай. И тогда хватит и на обувь и на одежду и на продукты нормальные. Речь не идет о хамонах и тд Нормальный борщ с салом луком или чесноком гораздо больше здоровья даст(для сибиряка точно), чем суши с роллами
Ну ты, я вижу, пашешь. Ещё задницу лизни губеру или кто там тебе копейку за "работу" платит.Как же вы надоели, лизуны.