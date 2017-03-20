Студенческие отряды Алтайского края отправятся летом 2017 года в Крым на строительство Керченского моста. Об этом в субботу, 18 марта, рассказал во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией, вице-премьер Алтайского края Андрей Щукин.
Он отметил, что уже летом алтайские студенты отправятся на полуостров помогать строителям возводить важный объект. Ранее с предложением привлечь стройотряды к строительству Керченского моста выступил президент России Владимир Путин.
Мост в Крыму строится через Керченский пролив, с железнодорожным и автодорожным проездами. Он свяжет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Согласно планам строительства, уже к концу 2018 года запустят автомобильную часть моста, а в конце 2019 года — железнодорожную. Стоимость объекта оценивается в 225 миллиардов рублей.
Комментарии
Бесплатную или мало оплачиваемую раб.силу очень любят олигархи. Поможем Ротенбергу.
И что они там будут делать? Коровники строить???
Всё правильно сначала заставляют на митинги крымнаш ходить, потом рабами на стройке быть.
Наверное платят хорошо?
Не нравиться жить в России-валите в Окраину,неудачники и нищеброды!
достраивать...
А когда всей Россией мосты и дороги в Сибири строить начнут? Доживем ли до того времени?
Ватному колораду 20 марта 2017 г. 11:45
Ні! Нам такі не потрібні. У них грошей немає. Що з них взяти?
Стоимость объекта оценивается в 225 миллиардов рублей
Ага, плавали, знаем. Через год "стало понятно, что денег не хватает и финансирование увеличили до триллиона"