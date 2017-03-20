Студенческие отряды Алтайского края отправятся летом 2017 года в Крым на строительство Керченского моста. Об этом в субботу, 18 марта, рассказал во время митинга в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией, вице-премьер Алтайского края Андрей Щукин.

Он отметил, что уже летом алтайские студенты отправятся на полуостров помогать строителям возводить важный объект. Ранее с предложением привлечь стройотряды к строительству Керченского моста выступил президент России Владимир Путин.

Мост в Крыму строится через Керченский пролив, с железнодорожным и автодорожным проездами. Он свяжет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Согласно планам строительства, уже к концу 2018 года запустят автомобильную часть моста, а в конце 2019 года — железнодорожную. Стоимость объекта оценивается в 225 миллиардов рублей.