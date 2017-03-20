Какие культурные мероприятия пройдут в Барнауле, куда стоит сходить и где побывать, читайте в традиционном гиде от Amic.ru.

Понедельник

Начать рабочую неделю можно с концерта группы "Калинов мост", которая в рамках юбилейного тура выступит 20 марта в клубе "Фараон". Как рассказывают организаторы, в программу наряду с песнями новой пластинки, вошли композиции со всех альбомов команды.

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В драме 20 и 21 марта пройдут гастроли театра "Красный факел", зрителям покажут мужской стриптиз в двух актах "Только для женщин", созданный режиссером Владимиром Золотарем.

Вторник

21 марта в театре музкомедии жители краевой столицы смогут увидеть "Лебединое озеро", которое на барнаульской сцене представит московский коллектив "Классический Русский балет". В его составе город посетят солистка Мариинского театра Елена Евсеева и солист Большого театра Андрей Болотин. Как рассказывают организаторы мероприятия, зрителей ждет великая музыка Петра Чайковского, хореография легендарного Мариуса Петипа, а также незабываемые костюмы.

В Молодежном театре Алтая покажут премьерный спектакль Ивана Вырыпаева "Ильюзии", созданный по пьесе известного современного драматурга Ивана Вырыпаева. Эта комедия рассказывает историю двух семейных пар, которые только к концу своей жизни поняли, что такое настоящая любовь.

Среда

22 на экспериментальной сцене театра драмы состоится премьерный показ спектакля "Контрабас" по пьесе Патрика Зюскинда. Ранее по его роману сняли известный фильм "Парфюмер. История одного убийцы".

"Контрабас" был создан в рамках театрального проекта самостоятельных актерских работ "Арт-пространство", его режиссером стал артист театра Алексей Хорьков, он же исполнит и главную роль. Кроме того, здесь будут задействованы Вячеслав Сысоев, Игорь Черепанов и Анастасия Кузнецова.

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В МТА можно будет посмотреть спектакль — спиритический сеанс "Чертова закуска" по рассказам Надежды Тэффи.

Четверг

Во всех кинотеатрах 23 марта пройдет эксклюзивный фильм от легендарной группы RAMMSTEIN. Проект создан с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций, а снял его знаменитый шведский режиссер Йонас Окерлунда. Среди других киноновинок ужасы "Демон внутри", фантастический триллер "Живое", драма "Манчестер у моря" которая победила в 2017 году в номинации на лучший оригинальный сценарий на престижной премии "Оскар", боевик "Могучие рейнджеры", российская мелодрама "О любви" и мультфильм "Босс-молокосос".

Пятница

В Российско-немецком доме выступит легендарный тувинский шаман от Девяти Небес, всемирно известный мастер горлового пения и звуковой целитель Николай Ооржак. В конце рабочей неделе в театре драмы свои самостоятельную работу представит артист Алексей Хорьков. Зрителям покажут спектакль "Контрабас" по мотивам пьесы Патрика Зюскинда. В музкомедии зрителям покажут историю "Моя жена – лгунья".