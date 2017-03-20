Фото: rodon.org

Вандал порезал ножом в двух местах картину знаменитого английского художника Томаса Гейнсборо "Утренняя прогулка" в лондонской Национальной галерее. Об этом пишет РИА "Новости".

The priceless Gainsborough painting slashed with a screwdriver @NationalGallery yesterday pic.twitter.com/anpfD5oRCO — Jeremy Vine (@theJeremyVine) 19 марта 2017 г.

ЧП произошло в субботу,18 марта. Злоумышленник на глазах у других посетителей разрезал произведение искусства в двух местах. Сотрудники галерее быстро схватили злоумышленника. Сейчас он находится в полиции.

Посетители рассказали,что задержанный говорил, что у него есть бомба. После этого случая восточное крыло музея оставалось закрытым для посетителей в течение двух часов. картину отправили на реставрацию.

Картина Утренняя прогулка создана художником в 1785 году. Гуляющая по лесу пара возникает перед нами как образец супружеской гармонии и верности. Глядя на них, мы почти слышим их неторопливый разговор, шуршание травы под ногами. Изысканные наряды, требующая внимания белая собачка.