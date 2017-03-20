Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов попал в список 21 коммуниста, из которых партия выберет своего кандидата на выборы президента весной 2018 года. Об этом 15 марта на пресс-конференции в Новосибирском областного комитета КПРФ сообщил секретарь по информационно-аналитической и выборной работе Сергей Обухов.

В декабре 2017 года состоится Съезд партии, на котором КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2018 года. По словам Обухова, Зюганов лично сформировал список из 21 кандидата.

В их числе мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, коммунист, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, депутат Госдумы от Алтайского края (а также республик Алтай, Тува, Бурятия) Сергей Шаргунов.

В мае на Съезде из 21-го будет отобрано шесть кандидатов. Из них и выберут одного на декабрьском съезде.

Кстати, лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетит 19-20 мая Новосибирск. Заглянет ли он в Барнаул, пока не сообщается.

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36-летний Сергей Шаргунов стал депутатом Госдумы от Алтая в сентябре 2017 года. Он прошел по списку партии КПРФ, хотя сам в партии не состоит. Кроме москвича Шаргунова от регионе в ГД от КПРФ в этом созыве депутатов больше нет.