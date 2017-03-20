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КПРФ может выдвинуть алтайского госдумца Шаргунова на президентские выборы

, ИА "Амител"
В числе кандидатов мэр Новосибирска Локоть и губернатор Иркутской области Левченко. Не известно, есть ли там Зюганов

Фото: Вячеслав Мельников. Amic.ru

Депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов попал в список 21 коммуниста, из которых партия выберет своего кандидата на выборы президента весной 2018 года. Об этом 15 марта на пресс-конференции в Новосибирском областного комитета КПРФ сообщил секретарь по информационно-аналитической и выборной работе Сергей Обухов.

В декабре 2017 года состоится Съезд партии, на котором КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2018 года. По словам Обухова, Зюганов лично сформировал список из 21 кандидата.

В их числе мэр Новосибирска, первый секретарь областного комитета КПРФ Анатолий Локоть, коммунист, губернатор Иркутской области Сергей Левченко, депутат Госдумы от Алтайского края (а также республик Алтай, Тува, Бурятия) Сергей Шаргунов.

В мае на Съезде из 21-го будет отобрано шесть кандидатов. Из них и выберут одного на декабрьском съезде.

Кстати, лидер КПРФ Геннадий Зюганов посетит 19-20 мая Новосибирск. Заглянет ли он в Барнаул, пока не сообщается.

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36-летний Сергей Шаргунов стал депутатом Госдумы от Алтая в сентябре 2017 года. Он прошел по списку партии КПРФ, хотя сам в партии не состоит. Кроме москвича Шаргунова от регионе в ГД от КПРФ в этом созыве депутатов больше нет.


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Комментарии

20.03.2017 10:49
- гость -

То и дело читаю унылое: «Нынешние порядки в РФ – это на десятилетия, ничего не изменится!» Делаю вывод: чем больше таких упаднических слов – тем ближе Большая Перемена. Даже скажу вам, что ее вызовет – новый пароксизм мирового кризиса. То, на что Кремль повлиять не может даже в малейшей степени. Нынешний обыватель слишком глуп, нетерпелив и не обладает системным мышлением, чтобы что-то понимать.

0  0
20.03.2017 10:50
- гость -

Кто должен стать кандидатом в Президенты от КПРФ? Афонин Юрий Вячеславович, 1977 г.р., член Президиума, секретарь ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы (Тульская область) Болдырев Юрий Юрьевич, 1960 г.р., общественный деятель, экономист Грудинин Павел Николаевич, 1960 г.р., директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» (Московская область) Калашников Леонид Иванович, 1960 г.р., член Президиума, секретарь ЦК КПРФ по международным связям, депутат Государственной Думы (Самарская область) Левченко Сергей Георгиевич, 1953 г.р., член Президиума ЦК КПРФ, первый секретарь Иркутского обкома КПРФ, губернатор Иркутской области Локоть Анатолий Евгеньевич, 1959 г.р., член ЦК КПРФ, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, мэр г. Новосибирска Новиков Дмитрий Георгиевич, 1969 г.р., заместитель Председателя ЦК КПРФ, депутат Государственной Думы (Амурская область) Рашкин Валерий Фёдорович, 1955 г.р., заместитель Председателя ЦК КПРФ, Первый секретарь Московского городского комитета партии, депутат Государственной Думы Шаргунов Сергей Александрович, 1980 г.р., депутат Государственной Думы от КПРФ, писатель, главный редактор интернет-портала «Свободная Пресса»

0  0
20.03.2017 10:53
- гость -

Давайте уже Васю Пупкина, чего там.

0  0
20.03.2017 10:57
Алекс

Как можно хлопца двигать в президенты если даже в Думу его никто от Алтайского края не избирал! Изначально нелегитимен!

0  0
20.03.2017 11:08
ХМУРЫЙ

Что мы можем предложить миру, какой концепт или в какой роли стране быть? Лично я всё больше понимаю, что хорошо мы уже жили и нужно воскрешать идеи коммунизма, изучать марксизм/ленинизм, признать и принять во внимание успехи Сталина и уроки того времени. Уж нам-то есть с чем сравнивать и от чего отталкиваться в исторической ретроспективе.

0  0
20.03.2017 11:11
Кто Помнит

В ночь на 20 марта 2011 года не стало Виктора Илюхина. Выдающегося русского патриота, «грозы президентов», депутата Госдумы всех ее созывов. Сегодня уже 6 лет.

А как чтят память своего депутата и товарища по партии В.Илюхина «генсек» Зюганов, его замы и члены «ленинского президиума ЦК КПРФ»? Никак.

За шесть лет не помню случая, чтобы они принесли цветы к его могиле на Троекуровском кладбище. И уже цитировал горькое признание создателей памятника, как мерзко Геннадий Андреевич их обманул. Обещал провести торжественное открытие бронзовой фигуры Илюхина и… в кусты. Обошлись без гендиректора ЗАО «КПРФ».

Р.S Для понимания мерзкой сущности Зюганова и зюгановщины в коммунистическом и рабочем движения обязательно нужно прочесть книгу «АНТИ-ЗЮГИНГ», которую написала лучшая оппозиционная журналистка той поры Надежда Гарифуллина

0  0
20.03.2017 11:12
- гость -

сталинский социализм-проверенный метод

0  0
20.03.2017 11:15
- гость -

Илюхин хороший человек. Светлая память хорошему человеку. Один из немногих кто по-настоящему боролся с ельцино-..... хунтой.

0  0
20.03.2017 11:24
- гость -

образ будущего у всех один - коммунизм, другой вопрос, кто и когда к нему придёт первым и через что придется пройти на этом пути.

0  0
20.03.2017 11:34
Diver

Свой голос отдам Навальному. Если его не допустят на выборы - испорчу бюллетень.

0  0
20.03.2017 11:53
- гость -

20.03.2017 11:34 Diver Свой голос отдам Навальному. Если его не допустят на выборы - испорчу бюллетень.

так и сделайте и будете жить в стране Алтай и ездить в страну Новосибирск за границу.

0  0
20.03.2017 12:03
- гость -

,МЫ ЛЮДИ ОБЫЧНОГО СОВЕТСКОГО ТИПА.ЧЕСТНЫЕ, ПРАВИЛЬНЫЕ И ВПОЛНЕ РЯДОВЫЕ !!!!!

0  0
20.03.2017 12:21
Десятник

Не знаю все персоналии коммунистов, но как мне кажется это совершенно бесполезная кандидатура потому как в стране неизвестная персона. Либо заявление полная околесица, либо красные опять с ума сходят

0  0
20.03.2017 12:21
Соратник Хьюс

Какая разница есть ли Зюганов или нет его. Шаргунов случайно депутатом стал, и для президентства он точно не годится. Что он выдающегося сделал? Посредственный писака

0  0
20.03.2017 12:22
Илья

Зюганов как и КПРФ уже попа на свалку истории - бессмысленная партия и люди бессмысленные

0  0
20.03.2017 12:25
Diver'у от гостя

Вы такой бунтарь. С каждым разом убеждаюсь, что Навальный и его избератель сумасшедшие и узколобые люди. Интересы Лешки прямо западные и невероятные, он никогда вам не объяснит как собирается осуществлять хоть что то из своей программы, ибо это очевидно невозможно, он лжец и популист, надеюсь, вам не успеет исполнится 18 в день голосования

0  0
20.03.2017 12:27
Олег

Шаргунов не может в политику. До уровня президента ему далеко.а в список занесли просто ради показухи, как и само существование КПРФ - показухах

0  0
20.03.2017 12:37
- гость -

Никакая власть не будет воровать больше путинской своры, поэтому кто -нибудь, только не Путин и его дружки-ворюги.

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20.03.2017 12:40
- гость - ты жа

Какая путинская свора, тебе лично как власть навредила. Вас крикунов на раз слить запросто. Вы то все живете хорошо, от безделья себя мните бунтарями. Не видел ты еще своры, да и сам никто и основании у тебя говорить нет. Очевидно тролль команда Лешика в ветку заехала

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20.03.2017 12:45
Diver

Ой да ладно. Фсе это страшилки Путинские... страна Алтай, страна Новосибирск для лохов. Скорее Путин Алтай Китаю подарит, а Курилы Японии.

А Леха... чЁ Леха - МОЛОДЕЦ! Потенциал у парня хороший, в отличие от Путина, который за 16 лет своего правления кроме как "узаконить" коррупцию ничего не создал... развалил все. Даже начальник его избирательного штаба - бывший режиссер Говорухин прямо об этом говорит

"Начальник Путинского избирательного штаба — Говорухин в интерьвью газете «Труд» заявил: «при Путине в России появилась «нормальная», «цивилизованная» коррупция». А что? Правда же! Все цивилизованно. Воруют и цивилизованно отправляют на счета в швейцарию, чуть чуть оставляя на замки у моря в Сочи. «Глава избирательного штаба Владимира Путина режиссер Станислав Говорухин считает коррупцию, которая существует в России, нормальным явлением, о чем он рассказал в интервью газете «Труд»."

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20.03.2017 12:46
- гость -

Шаргунов - нереально сильный конкурент для действующего президента! Вряд ли его допустят до выборов

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