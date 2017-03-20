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Звонки в call-центр Барнаульской горэлектросети оказались наиболее востребованным сервисом среди горожан при передаче показаний электросчетчиков. Ежемесячно услугами центра пользуются 62 тысячи жителей (29% от общего числа абонентов энергокомпании), сообщает пресс-служба БГЭС.

С марта время работы call-центра будет увеличено на три часа. Новый режим приема звонков: с 07:00 до 22:00, с 21 по 25 число каждого месяца, без обеда и без выходных. Телефон службы: (385 2) 35-04-04.

Всего в Барнауле ежемесячно в Горэлектросеть передают показания 143,5 тысячи жителей краевой столицы. В 2013 году эта цифра едва ли достигала рубежа в 24 тысячи. За четыре года количество сознательных абонентов энергокомпании увеличилось в шесть раз, несмотря на то, что законодательно обязанность передавать показания приборов учета была отменена.

На втором месте по популярности после звонков в call-центр передача показаний по спискам Совета дома – 48 000 барнаульцев. Более 23 000 жителей предпочитают интернет, а именно Личный кабинет системы "Город". Еще 6,5 тысяч выбирают электронную почту, sms и Автоматический сервис приема показаний по телефону 35-02-02. Лишь 3 700 абонентов БГЭС передают показания при очном визите в сервисные центры компании.

Важно отметить, что именно своевременное предоставление показаний приборов учета позволяет сформировать корректные начисления в квитанциях и избежать перерасчетов. При отсутствии данных о потреблении электроэнергии БГЭС производит начисление в течение трех месяцев по среднему, затем по нормативу.

Подробнее с информацией о способах передачи показаний можно ознакомиться на официальном сайте компании : http://www.bges.ru/pages/65



