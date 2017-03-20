День весеннего равноденствия в 2017 году выпадает на 20 марта. Это одно из уникальных явлений природы. Его суть заключается в том, что в момент равноденствия центр Солнца в своем видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор. То есть, переходит из южного полушария небесной сферы в северное. Земля в это время находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария планеты нагреваются почти одинаково. Такое явление происходит два раза в году: в день весеннего равноденствия и в день осеннего равноденствия.

Со дня весеннего равноденствия времена года по полушариям меняются. В Южном полушарии Земли наступает астрономическая осень, а в Северном — астрономическая весна, которая продолжается до дня летнего солнцестояния — 21 июня.

Кстати, наши предки считали день весеннего равноденствия большим праздником.

Подробнее о том, что такое равноденствие и солнцестояние, смотрите в инфографике портала Amic.ru.

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