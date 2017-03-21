Фото: Amic.ru, Мария Трубина

Начальник департамента по информационной политики администрации Алтайского Андрей Ляпунов опроверг заявление оппозиционера Алексея Навального, что обливший его хулиган скрылся на автомобиле на территории здания правительства региона.

"Представителем так называемого штаба Навального была распространена недостоверная информация. По его заявлению автомобиль, имеющий отношение к инциденту с Навальным вчера якобы скрылся во дворе администрации края. Названный или даже похожий автомобиль не въезжал во двор администрации. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали даже приближение к зданию подобного транспортного средства. Можно только удивляться, зачем распространяются заведомо ложные сообщения", — написал Андрей Ляпунов на своей страничке в Facebook.

Неизвестные облили зеленкой оппозиционера Алексея Навального, который прибыл в Барнаул для открытия предвыборного штаба в понедельник, 20 марта.

Это произошло за несколько минут до официальной пресс-конференции. Неизвестный подбежал к политику и облил его зеленкой.

Журналисты этого не застали, а когда через некоторое время они увидели Навального, он уже несколько "обогатил" свой образ: не лице были не отдельные капли зеленки, оно все как маска, ровно со всех сторон стало зеленым, как и руки.

Происшествие он оценил крайне позитивно, так как это привлечет внимание к его персоне еще больше. Шутя, он называл себя Шреком и Халком. Навальный сообщил журналистам, что что машина с нападавшим, по его сведениям, скрылась на территории администрации края.

Кстати, накануне, 19 марта в Новосибирске на митинге против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги неизвестный кинул в Навального несколько яиц.

А теперь про сам штаб. Как сообщил руководитель избирательной кампании Навального Леонид Волков, барнаульский штаб десятый по стране. Всего их откроется 77. 21 марта они открывают свой штаб в Бийске. Несколькими днями ранее Навальный запустил работу штабов в Томске, Кемерово. В планах открытие в Омске, Иркутске и Красноярске.

В Алтайском крае они планируют собрать к выборам 7,5 подписей населения (шесть тысяч в Барнауле, и 1,5 тысячи в Бийске).

На вопрос ИА "Амител" , удастся ли ему в регионе заручиться поддержкой населения на президентских выборах, учитывая, что либеральное меньшинство набирает здесь всегда крайне мало, он ответил так:

"А где здесь либеральная оппозиция? Покажите мне. Я не представитель никакой либеральной оппозиции совершенно точно. Мы претендуем на большинство в Алтайском крае, потому что наша программа, это про жителей Алтайского края (…) Да, меня хорошо знают в Центральной части России, а здесь знают мало. Так что мы рассчитываем, что регион для нас будет перспективным".

До недавнего времени Алексей Навальный не мог выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы. В феврале 2017 года суд повторно признал его виновным по громкому делу "Кировлеса" по статье 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), часть 4. Однако, как сообщил Навальный корреспонденту ИА "Амител" , 15 марта дело было снято с него. Так что теперь он может выдвигаться на президентские выборы 2018 года.