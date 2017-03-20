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Полиция Таганрога разыскивает местного жителя, который прогуливался по улице города с медведем без намордника, пишет "ТАСС".

Местные жители увидели эту прогулку, сняли на видео мобильных телефонов и выложили в сеть. Полиция заинтересовалась этим случаем и назначила проверку.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место, где была сделана запись прогулки. Они намерены выяснить, как потенциально опасный хищник мог оказаться в жилом районе без намордника.

В сети ролик появился в субботу, 18 марта. На кадрах, снятых на зеленой лужайке возле многоквартирного жилого дома, мужчина выводит медведя на поводке, но без намордника.