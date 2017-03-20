Фото: pixabay.com
Полиция Таганрога разыскивает местного жителя, который прогуливался по улице города с медведем без намордника, пишет "ТАСС".
Местные жители увидели эту прогулку, сняли на видео мобильных телефонов и выложили в сеть. Полиция заинтересовалась этим случаем и назначила проверку.
Сотрудники правоохранительных органов осмотрели место, где была сделана запись прогулки. Они намерены выяснить, как потенциально опасный хищник мог оказаться в жилом районе без намордника.
В сети ролик появился в субботу, 18 марта. На кадрах, снятых на зеленой лужайке возле многоквартирного жилого дома, мужчина выводит медведя на поводке, но без намордника.
Комментарии
Безобразие! Надо срочно ввести закон, что медведей выгуливать только в намордниках.
Мы же Россияне, что за возмущались то все!
Надоели эти медвежатники. Раньше в деревнях медведей держали, а сейчас переехали в города и содержат их в квартирах!
Я думаю в америке считают что у каждого россиянина есть медведь, ну еще много водки и они вместе ее постоянно пьют, вместе с медведем.
при нападении намордник не спасет
Нужно обязать рукавицы на лапы надевать.