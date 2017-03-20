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Счетная палата России в 2016 году сумела вернуть в федеральный бюджет около 11 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Татьяны Голиковой.
"Итоги будут в апреле — мы будем представлять годовой отчет перед парламентом и президентом. В позапрошлом году, и, я думаю, 2016 год будет похожим, это около 11 миллиардов рублей", — отметила Голикова в эфире телеканала Россия 1.
Также глава СП уточнила, что вернуть эти деньги в казну удалось благодаря усилиям 800 человек инспекторского состава.
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По словам Татьяны Голиковой, Счетной палатой в прошлом году было выявлено более 3,8 тысяч нарушений законодательства,. Около 900 из них приходились на сферу государственных закупок.
Комментарии
Подумаешь....у одного полковника изъяли 8.5 млрд и ничего
Смотрел вчера интервью с Голиковой))) Облезлая мышь....ни на один вопрос Соловьева не ответила....Водалейка)
Если взять суммы госзакупок, то это мало. Читаешь, воруют из бюджета намного больше.
Смотрел вчера выступление Голиковой, умная женщина, красиво говорила, хорошо выглядела. Понравилась ее фраза, что министерства надо сокращать в половину.
20.03.2017 11:32 - гость - слышь, Навальный, доказательства предъяви.
какая смешная сумма
Воровство из бюджета чиновниками превышает 1 триллион рублей в год! Россия - очень богатое государство, которое «бесится с жиру» и не знает, куда девать деньги - такой вывод напрашивается после анализа государственных закупок. Для государственных чиновников роскошь уже давно стала нормой жизни, для себя любимых они не жалеют бюджетных миллионов. На госзакупках воруют 1 триллион рублей в год - эта цифра признана официально.
Это только госзакупки, а всего вернули 11 млрд рублей, для этого 800 человек получали з/п и не по 10 000рублей.
Кстати, о Голиковой. Помните историю с томографами?
Министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова пыталась оправдаться тем, что на томографах установлено какое-то зверски дорогое программное обеспечение. Разумеется, это объяснение рассчитано на идиота – достаточно заглянуть в прайс-листы поставщиков, чтобы убедиться, что всё включено в базовую цену. Но президент Медведев на своего министра почему-то не обиделся. И не уволил Голикову. Наверное, потому, что в России не осталось больше грамотных кадров. Пустыня, понимаешь. Сахара.
Впрочем, в одном Татьяна Голикова права: программное обеспечение в России действительно дорожает на глазах. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ решило изготовить некую национальную поисковую систему. На это планируется взять из бюджета 3,3 млрд. руб. (около $110 млн.). Будучи по образованию (а отчасти и по жизни) системным программистом, заявляю уверенно: эта национальная система нафиг не нужна
20.03.2017 12:27 - гость - Воровство из бюджета чиновниками превышает 1 триллион рублей в год! даказательства в студию!!!
мне приходилось делать финансовую ревизию предприятий, найти злоупотребление с явными доказательствами совсем не просто. А вы балалайка