Фото: vrbiz.ru

Счетная палата России в 2016 году сумела вернуть в федеральный бюджет около 11 миллиардов рублей, передает ТАСС со ссылкой на слова главы ведомства Татьяны Голиковой.

"Итоги будут в апреле — мы будем представлять годовой отчет перед парламентом и президентом. В позапрошлом году, и, я думаю, 2016 год будет похожим, это около 11 миллиардов рублей", — отметила Голикова в эфире телеканала Россия 1.

Также глава СП уточнила, что вернуть эти деньги в казну удалось благодаря усилиям 800 человек инспекторского состава.

Читайте также: Счетная палата нашла нарушений на 722 млрд

По словам Татьяны Голиковой, Счетной палатой в прошлом году было выявлено более 3,8 тысяч нарушений законодательства,. Около 900 из них приходились на сферу государственных закупок.