Столкнувшись с необходимостью имплантации зубов, изучая предложения стоматологических клиник, можно увидеть в качестве "веского аргумента" упоминания о производителях систем имплантатов, которые поставят пациенту.

Как разобраться в разнообразии имплантатов обычному человеку, рассказал хирург-имплантолог, главный врач Международного центра имплантологии iDent Михаил Тодер, который одним из первых в России начал выполнять имплантацию по протоколу немедленной нагрузки после 20-летней практики в Израиле. Благодаря такой имплантации за один день (иногда 2-3 дня) можно поставить зубы и в этот же день начать ими пользоваться. Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Благодаря этой услуге все больше "сложных" пациентов могут вернуться к полноценной жизни и все меньше считаются "безнадежными".

Результат с гарантией

"Выбор системы имплантатов должен делать не пациент, а врач, который будет выполнять имплантацию, на основании своего опыта и понимания конкретной ситуации, – утверждает доктор Тодер. – А пациент должен определиться с выбором специалиста и учреждения, которым доверяет свое здоровье".В клинике iDent врачи сами принимают решение, какую систему целесообразно использовать в том или ином случае, и делают ставку не на систему, а на исполнение операции – на мастерство и опыт. Специалисты говорят с пациентом не об имплантатах, а о том, что они сделают, какой результат человек получит и какие гарантии дает клиника. Потому что врач – не коммерсант, клиника – не торговая лавка, а пациент – не покупатель. Критерий качественной работы клиники iDent: у человека должны стоять зубы, они должны хорошо выглядеть и функционировать. А какими имплантатами врач этого добьется, пациенту должно быть все равно. Его должны интересовать результат и гарантии.

Все сертифицированные имплантационные системы проходят ряд испытаний, проверок, и наличие регистрационного удостоверения, а тем более европейского сертификата ISO или американского сертификата FDA, говорит о том, что система не может быть плохой. Все сертифицированные системы одинаково хороши для пациента. Они могут быть неодинаковы для врача с той позиции, что одна система врачу более удобна, другая менее удобна, одна позволяет ему решать какие-то задачи, другая не позволяет. Пациенту нужен не имплантат, ему нужны зубы.

Когда врач говорит: мы можем тебе поставить вот такой имплантат, он с таким покрытием, у него такая поверхность, благодаря которой будет хорошая остеоинтеграция, а этот имплантат хуже, это как в ресторане: мы можем тебе дать свежую котлету, и тебе будет хорошо, а можем дать за полцены позавчерашнюю, но тебе от нее будет плохо. Корректна такая постановка вопроса? Человек не понимает ничего в имплантатах и имплантации. Мало объяснить, какой имплантат будет стоять, придется объяснять и какая фиксация зубов на этом имплантате, чем отличается абатмент одной системы от другой, почему у одной системы мультиюнит 30 градусов, а у другой 32 и так далее, понимаете?

Главное – решение

Установка дорогого имплантата всем известного производителя не является гарантией успеха. Если одному пациенту поставить такой имплантат, но неправильно поставить коронку – сделать ее выше рядом стоящих зубов, произойдет нарушение биомеханики, вся нагрузка пойдет на него, имплантат расшатается от перегрузок и выпадет через три месяца. А другому поставить имплантат никому не известной фирмы, и он простоит 20 лет. Какой имплантат лучше? Хороший имплантат – это тот, который стоит и обеспечивает необходимый результат. Имплантат – это лишь инструмент, средство достижения цели. Остальное – руки и голова врача, а также слаженная работа всей медицинской команды: хирурга, ортопеда, техника. Желательно, чтобы хирург и ортопед были в одном лице.

Клиника iDent не продает пациентам имплантаты и комплектующие. Она предлагает человеку решение его проблемы. И дает на это гарантию.

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