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Схема движения автобусного маршрута №20 в Барнауле изменится с 1 апреля, сообщили в пресс-центре городской администрации.

"Все рейсы по автобусному маршруту №20 будут осуществляться до конечного остановочного пункта поселок Лесной", — уточняют в мэрии.

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Городские власти уточняют, что данное решение принято в целях улучшения обслуживания жителей поселка Лесной и микрорайона Лесная Поляна. Кроме того, это связано с увеличением пассажиропотока.