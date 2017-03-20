Фото: ponedelnikmag.com

Американская киностудия Warner Bros. решила снять очередной фильм о Гарри Поттере после шестилетнего перерыва, пишет "ФАН".

В планах у компании экранизировать последнюю на данный момент книгу Джоан Роулинг про Гарри Поттера. Предполагается, что на экраны вернуться старые герои франшизы.

Как сообщается, работа над проектом начнется после завершения серии "Фантастические твари и где они обитают", которая является спин-оффом к романам о Гарри Поттере.

Роль главного героя — Гарри Поттера- вновь достанется Дэниелу Рэдклиффу.

Гарри Потер — вымышленный персонаж, главный герой серии романов английской писательницы Джоан Роулинг. В серии романов известен как волшебник, дважды одержавший победу над Тёмным магом Волан-де-Мортом, и единственный кто устоял в 8 битвах с ним. Персонаж приобрёл большую популярность во всём мире.