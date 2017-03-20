Модель уже добралась до дилерских центров. В этом видео цены, комплектации и первые впечатления от нового дизайна автомобиля.

Volkswagen Тигуан продается в 170 странах мира. А всего с 2007 года было продано 2,8 миллиона экземпляров. Уже в первом поколении модель стала третьей по популярности в своем сегменте! Лучшие результаты только у японских кроссоверов Honda CR-V и Toyota RAV4.

А сейчас автолюбителям предлагают новый Volkswagen Tiguan. Автоэксперт Александр Михельсон уже успел оценить новинку и отмечает, что автомобиль стал больше, солиднее и, к сожалению, дороже. Предлагаются "городской" вариант и "бездорожный". Подробный разбор автомобиля — смотрите в видеоролике.