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Биатлонисты Алтая проиграли Томску на чемпионате России среди ветеранов

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Первенство страны среди ветеранов в шестой раз прошло в столице Алтайского края

Фото: Вячеслав Мельников, Amic.ru

Чемпионат России по биатлону среди ветеранов в шестой раз прошел в Барнауле с 17 по 19 марта. В Алтайский край на соревнования приехали 93 спортсмена из 12 регионов страны. Организаторами стартов, как и в прошлые годы, выступили Союз биатлонистов РФ, управление по физической культуре и спорту Алтайского края, а также Барнаульский пивоваренный завод.

Наш регион по праву считается флагманом ветеранского движения биатлона в стране, поэтому соревнования из года в год привлекают внимание спортсменов со всей территории Сибири и Дальнего Востока. Тем более, что погода все дни стартов в краевой столицы была идеальной для гонок.

Как рассказал Amic.ru первый заместитель председателя правительства Алтайского края Сергей Локтев, участники приезжают в Барнаул не только за призами, но и за победой и медалями чемпионов страны.

"Очень радует, что к нам едут спортсмены из европейской части страны. Погода замечательная. Мы когда определяли дату соревнований, то консультировались с синоптиками, МЧС. Хотели, чтобы была одновременно была солнечная и теплая погода, которая подняла бы настроение участникам", — сказал Сергей Локтев.

Он отметил, что в ближайшие годы в Алтайском крае будет улучшена инфраструктура для профессионального занятия биатлоном. В частности, будет введена система электронного подсчета, а также откроется новая трасса в поселке Тягун Заринского района.

"У нас сейчас тренером сборной Алтайского края по биатлону является Сергей Тарасов. Он уже четвертый год занимается с молодым поколением. Мы делаем ставку на этих ребят, которые уже второй год побеждают на различных всероссийских соревнованиях. Мы надеемся, что это будущее поколение достойно представит регион на международной арене. Кроме того, мы намерены за счет краевой целевой программы в поселке Тягун создать условия для занятия лыжами и биатлоном. В Тягуне есть уникальные климатические условия: снег дольше держится, что позволят спортсменам продлевать тренировочный процесс. Не исключено, что со временем мы будем проводить всероссийские соревнования именно на трассе в Тягуне", — добавил первый заместитель председателя правительства.

Одним из почетных гостей турнира в этом году стала прославленная биатлонистка, призер олимпийских Игр Ольга Мельник, которая приехала в Барнаул вместе с делегацией Тюменской области. Ольга Мельник отметила особую доброжелательную атмосферу в столице Алтайского края, а также пообещала на следующий год привезти на соревнования папу Антона Шипулина.

Все соревнования проводились со всеми правилами биатлона. Так некоторые спортсмены по своему уровню могли поспорить и с действующими биатлонистами. Напряженная борьба была на каждом участке трассы. Самая зрелищная часть соревнований – эстафетная гонка – прошла в заключительный день соревнований, 18 марта. Алтайский край представляло сразу две команды, у которых были большие шансы на победу. Именно алтайские спортсмены во главе с нашим легендарным чемпионом из Барнаула Сергеем Тарасовым были первыми в эстафете в прошлом году. Однако организаторы гонки решили усложнить правила и ввели стрельбу из положения лежа, а также штрафные круги. В итоге, наши ветераны сделали много промахов на огневом рубеже, что и предопределило исход гонки. Чемпионами стала команда из Томской области в составе Александра Шапрова, Юрия Волкова, Сергея Красного и Олега Прибылова. Сборная Алтайского края (Александр Костюченко, Владимир Толмачев, Иван Лыжин, Сергей Тарасов) заняла второе место. Бронзовые же медали достались второй команде Алтайского края.

"Если говорит по гонкам, то борьба была не менее упорной, чем на эстафете. С этого года мы ввели стрельбу из положения лежа. У нас в прошлом году не был задействован штрафной круг, а в этом году соревнования проходят по всем правилам. Думали, что команда Алтайского края выиграет, тем более был максимально боевой состав. Но не справились ребята со стрельбой. Томичи же молодцы: отстрелялись четко. Можно только поздравить их с победой", — рассказал Amic.ru главный судья гонки Анатолий Гиганов.

Всего в эстафете приняло участие 15 команд. Помимо медалей и Кубков, участники чемпионата России и призеры получили ценные призы от спонсоров соревнований. В этом году победители получили по новенькому смартфону.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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