Фото: softcraze.com

Мужчину, подозреваемого в краже денег у жительницы Барнаула, задержала полиция — по версии правоохранителей, злоумышленник списал средства с карты своей новой знакомой.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 24-летняя горожанка познакомилась с мужчиной в одной из социальных сетей и пригласила его к себе в гости.

Выпив с новым знакомым, девушка пошла в душ, а гость взял ее мобильный телефон и перевел через "мобильный банк" деньги на номер своей банковской карты.

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"Утром молодой человек уехал, а девушка обнаружила на телефоне смс-сообщение о списании денежных средств. Ущерб от похищенного составил пять тысяч рублей. Телефонные звонки новый знакомый игнорировал", — уточняют в полиции.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, которым оказался 27-летний житель Барнаула, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый определен под подписку о невыезде.