Фото: softcraze.com
Мужчину, подозреваемого в краже денег у жительницы Барнаула, задержала полиция — по версии правоохранителей, злоумышленник списал средства с карты своей новой знакомой.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, 24-летняя горожанка познакомилась с мужчиной в одной из социальных сетей и пригласила его к себе в гости.
Выпив с новым знакомым, девушка пошла в душ, а гость взял ее мобильный телефон и перевел через "мобильный банк" деньги на номер своей банковской карты.
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"Утром молодой человек уехал, а девушка обнаружила на телефоне смс-сообщение о списании денежных средств. Ущерб от похищенного составил пять тысяч рублей. Телефонные звонки новый знакомый игнорировал", — уточняют в полиции.
Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, которым оказался 27-летний житель Барнаула, который ранее уже был судим за аналогичные преступления. По факту кражи возбуждено уголовное дело, подозреваемый определен под подписку о невыезде.
Комментарии
наверное подумал че за бесплатно то))))!!за все нужно платить)
)))) нормально
оплата за секас.
И как тут доказывать, что не она деньги перевела? Скажет, что она ему заняла, оплатила услугу и т.д.
В пьяном угаре)))а потом позабыла...просто утром сказал ей больше не увидимся)) вот она и решила на него заявить)))
Где живёт эта девушка, я к ней в гости съезжу. Обещаю, что переводить ничего не буду )
Прям так сразу и пароль сообщила?
эх весна весна