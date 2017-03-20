Фото: ТНТ

По всей России стартовали кастинги в очередной сезон "Битвы экстрасенсов" на ТНТ. Не стал исключением и Барнаул. В столице края отбор участников будет проходить 21 и 22 марта. Ранее сообщалось, что кастинг пройдет только 21 марта, однако в пресс-службе ТНТ ИА "Амители" сообщили, что из-за большого количество заявок организаторы добавили еще один день. Всего на данный момент попасть на программу пожелали 73 человека из городов и сел Алтайского края, а также Новосибирской области. Как проходит кастинг? К чему необходимо быть готовым? И что особенно запоминается участникам самого популярного мистического проекта на российском ТВ? На все эти вопросы нам ответила победительница 16-го сезона шоу Виктория Райдос.

Корреспондент: Вы помните, как проходили кастинг? Что было для вас самым сложным?

Виктория Райдос: Да, я помню. Я пришла и мне поставили на стол несколько предметов и фотографию. Мне предложили рассказать, что находится в коробке и рассказать по фото все, что я вижу. Мне было необычно то, что там были камеры, и это было похоже на экзамен.

Корр.: Наталья Бантеева в одном интервью говорила, что экстрасенс сразу может определить, есть у человека способности или нет. То есть буквально в толпе разглядеть себе подобного. Это правда?

В.Р.: Конечно, сразу видно человека сильного. От него идет энергия и сразу можно почувствовать силу этой энергии. Конечно, сразу понятно: кто обладает силой, а кто нет. Но для того, чтобы понять весь спектр возможностей, необходимо более детальное общение.

Корр.: К чему должен быть готов участник "Битвы экстрасенсов"?

В.Р.: Прежде всего, к неизвестности, стрессу и отсутствию "дома". Перед испытанием ты знаешь только адрес, где тебе назначают встречу и более ничего. Неизвестно сколько нужно будет потратить на это времени, неизвестно сколько тебе придется потратить энергии и эмоций на то или иное задание, нужно быть готовым к тому, что на площадке много техники и людей. Но для меня самым сложным было то, что я далеко от своей семьи.

Корр.: Вы сталкивались с тем, что кто-то применяет свои способности против других участников "БЭ"?

В.Р.: Меня это не касалось. Но думаю, что такое на проекте возможно.

Корр.: Какое из испытаний на проекте вам запомнилось больше всего и почему?

В.Р.: Мне запомнилось испытание про Беслан. Когда я смотрела в глаза участнице тех событий, я на какой-то момент почувствовала ту же боль, что и она, и мне было очень сложно справиться со своими эмоциями, сложно было говорить то, что я вижу.

Корр.: Съемки проекта всегда отнимают очень много сил, как вам удавалось восстанавливаться после? Как вы вообще любите отдыхать? Путешествия или хобби?

В.Р.: Да. Это занимает очень много времени и сил. После испытания я, как правило, долгое время ни с кем не контактировала и восстанавливала силы. Только со своей семьей, и то не всегда. Конечно, у меня есть техники для восстановления уровня энергии, но самое сложное это было привести в порядок свои эмоции. Чужое горе, как бы я не пыталась отстраняться, эмоционально меня все равно трогало до глубины души. Еще я очень уставала физически. Я люблю путешествовать. Получать новые впечатления, люблю активные виды отдыха, горные лыжи, например, люблю горы. Там сама природа помогает восстановить силы.

Фото: ТНТ

А тем, кто уверен в своих силах, предоставляется возможность попасть на кастинг одного из самых популярных на российском ТВ мистических шоу – "Битва экстрасенсов" на ТНТ. Участников кастинга попросят выполнить несколько заданий и пройти краткое собеседование. Если для своей работы экстрасенсу необходимы какие-то атрибуты, то их можно принести с собой и свободно ими пользоваться. Также необходимо иметь при себе удостоверение личности. Нужно будет на месте заполнить два документа: анкету и разрешение на видеосъемку (сам процесс кастинга будет сниматься на видео). Если участнику нет 18 лет, он должен принести с собой доверенность от родителей или прийти на кастинг с ними.



А пока можно наблюдать за новыми испытаниями Виктории Райдос и других экстрасенсов в новом сезоне шоу "Экстрасенсы ведут расследование: Битва сильнейших", который выходит по субботам в 20.00 на ТНТ.

ИА "Амител" благодарит ТНТ за предоставленные материалы