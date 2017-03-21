С 18 марта по 21 апреля 2017 года все любители шопинга получат шанс выиграть поездку в Италию от "Сити-центра".

Акция "Шопинг без границ" проводится в честь 12-го дня рождения торгово-развлекательного комплекса.

Условия акции просты: при совершении покупки на сумму от 2000 рублей в отделах, отмеченных эмблемой акции, покупатель получает купон, заполняет его и сбрасывает в лототрон, установленный на территории ТРК "Сити-центр". Подведение итогов акции состоится 22 апреля в 13:00 на праздничном мероприятии. Победитель будет выбран случайным образом из всех купонов, сброшенных в лототрон.

Подробная информация об организаторах акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте "Сити-центра".

Трк "Сити-центр" расположен по адресу: Красноармейский проспект, 47а.